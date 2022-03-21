На Рівненщині російські війська обстріляли військовий полігон

Сьогодні, 21 березня, по полігону на Рівненщині російські окупанти завдали двох ракетних ударів.

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль.

"Сьогодні на Рівненщині тричі звучала повітряна тривога. По одному із загальновійськових полігонів завдано двох ракетних ударів. На місці працює спеціальна комісія", – зазначив Коваль.

У свою чергу Рівненський міський голова Олександр Третьяк заявив, що в результаті обстрілу є поранені.

"Ніч і ранок були тривожними. Росія завдала по Рівненській області ракетних ударів. Неподалік Рівного було вражено один з об'єктів. Чекаємо на оперативні деталі. За попередньою інформацією, є кілька поранених", – зазначив Третьяк.

Мер додав, що кордони України з Білоруссю на Рівненщині не порушені і перебувають під пильним наглядом українських прикордонників та військових.

Нагадаємо, 14 березня в результаті російського ракетного удару по радіотелевізійній передавальній станції в селі Антополь Рівненського району Рівненської області загинули дев'ять людей і ще стільки ж були поранені.

За інформацією ОВА, дві ракети атакували телевежу та адміністративне приміщення біля неї.

Раніше повідомлялося, що на другий день війни, 25 лютого, Росія завдала ракетного удару по аеропорту Рівного, розташованому з іншого боку від міста.

Цього ж дня війська РФ атакували столицю України балістичними ракетами . ЗСУ підірвали міст, щоб зупинити російську колону, яка має наступати на Київ через Вишгород.

Противник також завдав повітряного удару з українських підрозділів у районі Кропивницького.