Влада Луганської області закликала жителів не зволікати з евакуацією

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай вкотре звернувся до мешканців регіону та попросив не зволікати з евакуацією.

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"Не зволікайте з евакуацією! Про Луганщину подбають ЗСУ. Евакуація в містах триває, проте через ранкові обстріли в Лисичанську можуть бути зміни", - сказав він.

Гайдай зазначив, що окупанти не залишають спроб захопити вільні міста області, але ЗСУ відбивають атаки і ворог зазнає втрат. Це призводить до того, що розлючені через постійні поразки противники обстрілюють мирних жителів.

За словами Гайдая, ситуація загострюється – Луганщина постійно палає від влучень ворожої зброї, довезти допомогу до населених пунктів стає дедалі важче. Доступ вже утруднений навіть у Кремінній.

"Звіт розпочато, погода скоро зміниться, вже не так багато часу до сакральної для орків дати, 9 травня. Встигніть поїхати! Допоможіть ЗСУ захистити Луганщину та вигнати ворога!" – наголосив Гайдай.

За його словами, із Луганської області ще не поїхали понад 70 тисяч мешканців.

"Рубіжне, Попасна та Гірська громада зруйновані до невпізнання — там ситуація найгірша, доступ туди ускладнений. Сєвєродонецьк зруйнований на 70%. У місті залишилося близько 20 тисяч городян із 130 тисяч, які жили там до війни", — зазначив він.

Він також підкреслив, що міста Кремінна та Лисичанськ зараз у "гарячій" фазі, обстріл триває і вдень, і вночі.

"Руйнування області жахливих масштабів. Допомагати решті вкрай важко. Гинуть волонтери. Збережіть життя людям, які ризикують заради Вас і допоможіть військовим швидше прийти до Перемоги!", - наголосив Гайдай.

Нагадаємо, раніше Сергій Гайдай розповів, що в Луганській області ворог обстріляв кожне місто, в регіоні не залишилося вцілілих об'єктів критичної та будь-якої іншої інфраструктури.

Нагадаємо, російські окупанти проводять перегрупування та накопичують сили для наступу на Донбас.