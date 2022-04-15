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Войска РФ пока не могут начать битву за Донбасс — глава Донецкой ОВА
Российские оккупанты проводят перегруппировку и накапливают силы. Об этом в интервью "РБК-Украина" заявил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
По его словам, оккупанты деморализованы, у них присутствуют панические настроения. Они понимают, что их "блиц-криг" с планами захвата Киева за несколько дней потерпел крах, а армия несет большие потери.
Наступлению войск РФ мешает также дождливая погода.
"Они общаются между собой и какие на самом деле у них потери, они очень-очень значительные, даже для такой большой армии, как у Российской Федерации", — заявил Кириленко.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, британское издание The Times отмечает, что Россия начнет крупное наступление в Украине не позже 17 апреля.
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что в предстоящей битве за Донбасс российские войска попытаются окружить 44 тысячи украинских военных и оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.