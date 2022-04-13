Россия начнет наступление в Украине не позже 17 апреля — The Times

Британское издание The Times отмечает, что Россия начнет крупное наступление в Украине не позже 17 апреля. Об этом издание сообщает со ссылкой на свои источники.

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Издание пишет, что Россия пытается собрать силы, которые будут превосходить по численности украинские войска на востоке страны в пять раз. Однако украинские источники издания сообщают, что даже такого числа не хватит Путину для победы.

Российские войска перебрасываются со всего региона для того, что, как надеется Москва, станет решающим сражением на Донбассе. Некоторые западные источники ожидают, что наступление начнется к концу недели.

При этом спутниковые снимки и отчеты показывают, что Россия наращивает войска и технику как минимум в трех местах на границе с Украиной.

Напомним, в рамках войны России против Украины битва за Донбасс может напоминать Вторую мировую войну. Ожидается, что она будет проходить с привлечением тысяч танков и других вооружений.

В связи с этим глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай призвал жителей населенных пунктов области, остающихся на сегодня под контролем украинских войск, срочно эвакуироваться.