Росія почне наступ в Україні не пізніше 17 квітня — The Times

Британське видання The Times зазначає, що Росія розпочне великий наступ в Україні не пізніше 17 квітня. Про це видання повідомляє із посиланням на свої джерела.

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Видання пише, що Росія намагається зібрати сили, які будуть перевищувати за чисельністю українські війська на сході країни вп'ятеро. Проте українські джерела видання повідомляють, що навіть такої кількості не вистачить Путіну для перемоги.

Російські війська перекидаються з усього регіону для того, що, як сподівається Москва, стане вирішальною битвою на Донбасі. Деякі західні джерела очікують, що наступ розпочнеться до кінця тижня.

При цьому супутникові знімки та звіти показують, що Росія нарощує війська та техніку як мінімум у трьох місцях на кордоні з Україною.

Нагадаємо, у рамках війни Росії проти України битва за Донбас може нагадувати Другу світову війну. Очікується, що вона проходитиме із залученням тисяч танків та інших озброєнь.

У зв’язку з цим голова Луганської обласної адміністрації Сергій Гайдай закликав мешканців населених пунктів області, які залишаються на сьогодні під контролем українських військ, терміново евакуюватися.