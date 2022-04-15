Війська РФ поки що не можуть розпочати битву за Донбас — голова Донецької ОВА

Російські окупанти проводять перегрупування та накопичують сили. Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" заявив голова Донецької ОВ Павло Кириленко.

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"Вони збирають сили. Ми бачимо, що вони перегруповані та готові до одночасних масованих атак із застосуванням усіх своїх підрозділів, які зав'язані на цьому напрямку. Їх там багато", — сказав Кириленко.

За його словами, окупанти деморалізовані, у них присутні панічні настрої. Вони розуміють, що їхній "бліц-криг" із планами захоплення Києва за кілька днів зазнав краху, а армія зазнає великих втрат.

Наступу військ РФ заважає також дощова погода.

"Вони спілкуються між собою і які насправді у них втрати, вони дуже значні, навіть для такої великої армії, як у Російської Федерації", — заявив Кириленко.

Нагадаємо, британське видання The Times зазначає, що Росія почне великий наступ в Україні не пізніше 17 квітня.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що у майбутній битві за Донбас російські війська спробують оточити 44 тисячі українських військових та окупувати всю територію Донецької та Луганської областей.