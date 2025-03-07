В Києві відремонтують міст через Десенку: оголошено тендер

Комунальне підприємство “Київавтошляхміст” оголосило тендер на проведення протиаварійних робіт для відновлення несних конструкцій перехідних прогонів мосту через річку Десенка.

Про це інформує Департамент транспортної інфраструктури КМДА.

Що відомо про міст та ремонт

Міст був побудований у 1974 році. Оскільки з моменту введення в експлуатацію капітальний ремонт не проводився, у 2024 році за замовленням "Київавтошляхмісту" було розроблено та затверджено проєкт протиаварійних заходів.

У межах протиаварійних заходів передбачено:

замінити балки прогонових будов;

відремонтувати опори;

відремонтувати залізобетонну плиту проїжджої частини;

облаштувати новий гідроізоляційний шар;

укласти асфальтобетонне покриття.

Також планується частковий ремонт проїжджої частини у другій, третій та четвертій смугах руху автомобільного транспорту в напрямку станції метро "Почайна".

Очікувана вартість закупівлі – 225 млн грн. Підрядника визначать за результатами тендеру.

Прийом пропозицій триватиме до 15 березня 2025 року.

Покращення транспортної інфраструктури у Києві

Нагадаємо, у Києві також оновлюють два важливі об’єкти транспортної інфраструктури - шляхопроводів на Оболоні.

Крім того, зараз на Подолі триває ремонт шляхопроводу на вулиці Новокостянтинівській та оновлення трамвайних колій на вулиці Глибочицькій. Роботи виконують поетапно, щоб забезпечити рух транспорту в обох напрямках

Зазначимо, у серпні 2024 року у Києві відкрили рух з"їздами та заїздами на новий шляхопровід на перетині вулиць Полярної та Богатирської. Також завершили роботи з асфальтування та відкрили рух в обидва боки ще одним оновленим об’єктом - ділянкою Великої кільцевої – від Жулянського шляхопроводу до повороту в місто Вишневе.

Рух легкових авто та міського пасажирського транспорту загального користування Подільським мостовим переходом через річку Дніпро дозволили з 1 грудня 2024 року.