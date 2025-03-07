В Киеве отремонтируют мост через Десенку: объявлен тендер

Коммунальное предприятие "Киевавтодоргород" объявило тендер на проведение противоаварийных работ для восстановления несных конструкций переходных прогонов моста через реку Десенка.

Об этом сообщает Департамент транспортной инфраструктуры КГГА.

Что известно о городе и ремонте

Мост был построен в 1974 году. Поскольку с момента ввода в эксплуатацию капитальный ремонт не производился, в 2024 году по заказу "Киевавтодоргород" был разработан и утвержден проект противоаварийных мероприятий.

В рамках противоаварийных мер предусмотрено:

заменить балки пролетных строений;

отремонтировать опоры;

отремонтировать железобетонную плиту проезжей части;

обустроить новый гидроизоляционный слой;

уложить асфальтобетонное покрытие.

Также планируется частичный ремонт проезжей части во второй, третьей и четвертой полосах движения автомобильного транспорта в направлении станции метро "Почайна".

Ожидаемая стоимость закупки – 225 млн грн. Подрядчика определят по результатам тендера.

Прием предложений продлится до 15 марта 2025 года.

Улучшение транспортной инфраструктуры в Киеве

Напомним, в Киеве также обновляют два важных объекта транспортной инфраструктуры — путепроводы на Оболони.

Кроме того, сейчас на Подоле идет ремонт путепровода на улице Новоконстантиновской и обновление трамвайных путей на улице Глубочицкой. Работы выполняют поэтапно, чтобы обеспечить движение транспорта в обоих направлениях.

Отметим, в августе 2024 года в Киеве открыли движение съездами и заездами на новый путепровод на пересечении улиц Полярной и Богатырской. Также завершили работы по асфальтированию и открыли движение в обе стороны еще одним обновленным объектом — участком Большой кольцевой — от Жулянского путепровода.

Движение легковых автомобилей и городского пассажирского транспорта общего пользования Подольским мостовым переходом через реку Днепр разрешили с 1 декабря 2024 года.