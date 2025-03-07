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В Киеве отремонтируют мост через Десенку: объявлен тендер

В Киеве отремонтируют мост через Десенку: объявлен тендер
Подрядчика определят по результатам тендера.

Коммунальное предприятие "Киевавтодоргород" объявило тендер на проведение противоаварийных работ для восстановления несных конструкций переходных прогонов моста через реку Десенка.

Об этом сообщает Департамент транспортной инфраструктуры КГГА.

Что известно о городе и ремонте

Мост был построен в 1974 году. Поскольку с момента ввода в эксплуатацию капитальный ремонт не производился, в 2024 году по заказу "Киевавтодоргород" был разработан и утвержден проект противоаварийных мероприятий.

В рамках противоаварийных мер предусмотрено:

  • заменить балки пролетных строений;
  • отремонтировать опоры;
  • отремонтировать железобетонную плиту проезжей части;
  • обустроить новый гидроизоляционный слой;
  • уложить асфальтобетонное покрытие.

Также планируется частичный ремонт проезжей части во второй, третьей и четвертой полосах движения автомобильного транспорта в направлении станции метро "Почайна".

Ожидаемая стоимость закупки – 225 млн грн. Подрядчика определят по результатам тендера.

Прием предложений продлится до 15 марта 2025 года.

Улучшение транспортной инфраструктуры в Киеве

Напомним, в Киеве также обновляют два важных объекта транспортной инфраструктуры — путепроводы на Оболони.

Кроме того, сейчас на Подоле идет ремонт путепровода на улице Новоконстантиновской и обновление трамвайных путей на улице Глубочицкой. Работы выполняют поэтапно, чтобы обеспечить движение транспорта в обоих направлениях.

Отметим, в августе 2024 года в Киеве открыли движение съездами и заездами на новый путепровод на пересечении улиц Полярной и Богатырской. Также завершили работы по асфальтированию и открыли движение в обе стороны еще одним обновленным объектом — участком Большой кольцевой — от Жулянского путепровода.

Движение легковых автомобилей и городского пассажирского транспорта общего пользования Подольским мостовым переходом через реку Днепр разрешили с 1 декабря 2024 года.

Автор:
Ольга Опенько