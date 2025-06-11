Київрада додатково виділила 7,5 млрд грн на будівництво та ремонти інфраструктурних об’єктів

У 2025 році у межах програми економічного і соціального розвитку міста Києва на будівництво та капітальні ремонти інфраструктурних об’єктів столиці додатково спрямують 7,5 млрд грн.

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Як повідомляє Delo.ua, таке рішення ухвалили депутати Київради на пленарному засіданні.

На що спрямують кошти

За словами директорки Департаменту економіки та інвестицій КМДА Наталії Мельник, додаткові майже 4,3 млрд грн направлять на продовження та завершення будівництва і реконструкції об’єктів транспортної інфраструктури, житлово-комунального господарства, житлового фонду, захисних споруд цивільного захисту, зокрема в закладах соціальної сфери.

Трохи більше 3 млрд грн спрямують на капітальні ремонти.

Крім того, для локалізації негативного впливу на довкілля додаткові кошти заплановано спрямувати на реконструкцію і технічне переоснащення інфраструктурних об’єктів, функціонування яких важливе не лише для столиці, а й для всього київського регіону.

Також для якісної підготовки до опалювального сезону у 2025–2026 роках додаткові кошти передбачені на будівництво систем інженерного захисту та відновлення пошкоджених об’єктів теплопостачання, реконструкцію і капітальний ремонт теплових мереж, котелень, теплових пунктів і мереж водопостачання та водовідведення.

Згідно плану, у 2025 році заплановано направити додаткові асигнування на відновлення конструкцій, пошкоджених внаслідок ворожих обстрілів житлових будинків. А також на ремонтно-реставраційні роботи об’єктів соціальної інфраструктури – закладів охорони здоров’я, культури, освіти, спорту та соціального захисту.

На будівництво та облаштування захисних споруд цивільного захисту в закладах соціальної сфери загалом додатково спрямують 1,2 млрд грн.

Нагадаємо, Київ інвестував понад 900 мільйонів гривень із міського бюджету у відновлення житлових будинків, що зазнали пошкоджень внаслідок ворожих обстрілів. Із 36 найбільш постраждалих будівель уже завершено капітальний ремонт 24, ще 12 перебувають у процесі відновлення.