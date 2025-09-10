- Категория
Восстановление жилья: 79 домов в Бучанской общине получат капитальный ремонт
В Бучанской общине стартовал проект "Ремонт жилья для восстановления прав и возможностей людей (Hope)". Первый тендер на проектирование уже объявлен. Программа предусматривает капитальный ремонт 79 многоквартирных домов в Буче, Ворзеле, Мироцком и Гавриловке.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает городской голова Анатолий Федорук.
Что известно о проекте
В рамках проекта капитальный ремонт будет проведен в 79 многоквартирных домах в Буче, Ворзеле, Мироцком и Гавриловке. Для семей это возможность вернуться к безопасной и комфортной жизни в собственных домах, отмечает Федорук.
Фактическое строительство планируется начать примерно через год, поскольку для каждого дома нужно изготовить проектно-сметную документацию и провести необходимые закупки. Этот этап позволяет запустить системную работу и гарантирует качество последующего ремонта.
Проект осуществляется при поддержке Министерства развития общин и территорий Украины и финансируется Всемирным банком (World Bank).
На этап проектирования предусмотрено грантовое финансирование почти 220 млн грн - это инвестиция в восстановление городов и сел и в будущее жителей общины.
В рамках ремонта планируется:
- утепление домов;
- замена крыш и окон;
- частичное обновление коммуникаций;
- ремонт мест общего использования;
- благоустройство придомовых территорий.
Объем работ для каждого объекта определяется индивидуально в зависимости от повреждений и потребностей.
Напомним, в Глевасе Киевской области планируют реализовать пилотный проект по строительству 700 единиц жилья для внутренне перемещенных лиц, предусматривающий модель " аренда на 15 лет с правом выкупа ". Начало строительных работ запланировано на август.