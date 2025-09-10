Відновлення житла: 79 будинків у Бучанській громаді отримають капітальний ремонт

У Бучанській громаді на Київщині стартував проєкт “Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей (Hope)”. Перший тендер на проєктування вже оголошено. Програма передбачає капітальний ремонт 79 багатоквартирних будинків у Бучі, Ворзелі, Мироцькому та Гаврилівці.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє міський голова Анатолій Федорук.

Що відомо про проєкт

В межах проєкту капітальний ремонт проведуть у 79 багатоквартирних будинках у Бучі, Ворзелі, Мироцькому та Гаврилівці. Для родин це можливість повернутися до безпечного та комфортного життя у власних домівках, наголошує Федорук.

Фактичне будівництво планується розпочати приблизно через рік, оскільки для кожного будинку потрібно виготовити проєктно-кошторисну документацію та провести необхідні закупівлі. Цей етап дозволяє запустити системну роботу та гарантує якість подальшого ремонту.

Проєкт реалізується за підтримки Міністерства розвитку громад та територій України та фінансується Світовим банком (World Bank).

На етап проєктування передбачено грантове фінансування майже 220 млн грн — це інвестиція у відновлення міст та сіл і в майбутнє мешканців громади.

У межах ремонту планується:

утеплення будинків;

заміна дахів та вікон;

часткове оновлення комунікацій;

ремонт місць загального користування;

благоустрій прибудинкових територій.

Обсяг робіт для кожного об’єкта визначатиметься індивідуально залежно від пошкоджень та потреб.

Нагадаємо, у Глевасі Київської області планують реалізувати пілотний проєкт з будівництва 700 одиниць житла для внутрішньо переміщених осіб, який передбачає модель "оренда на 15 років з правом викупу". Початок будівельних робіт запланований на серпень.