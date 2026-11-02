"Укрнафта" выстраивает полный цикл обслуживания бурильных труб: что изменится в работе компании

"Укрнафта" создает свой хаб для проверки и подготовки бурильных труб. Компания планирует ремонтировать использованные трубы и возвращать их в работу, чтобы меньше зависеть от внешних подрядчиков.

Как пишет Dilo, об этом сообщил глава правления АО "Укрнафта" Богдан Кукура.

"Трубы - один из базовых ресурсов в добыче. Поэтому для нас важно не только закупать новые, но и качественно обслуживать и возвращать в работу уже использовавшиеся", - пояснил он.

Хаб будет работать по стандартам API и иметь оборудование для визуального, измерительного, ультразвукового, магнитопорошкового и электромагнитного контроля.

Параллельно "Укрнафта" готовит персонал, развивает свои ремонтные мощности и переводит учет технического состояния труб в цифровой формат.

В компании ожидают, что это сократит сроки обслуживания, уменьшит зависимость от внешних подрядчиков и позволит лучше контролировать качество труб в течение всего периода их использования.

По словам Кукуры, развитие собственных сервисов должно усилить контроль над производственными процессами и издержками.

Напомним, "Укрнафта" планирует до 2030 года реализовать три проекта, которые должны обеспечить около 100 тыс. тонн дополнительной нефти в течение пяти лет после их запуска.