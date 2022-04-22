Україна розраховує вступити до ЄС в 2024 році, — голова Мінекономіки Свириденко

Перший віце-прем'єр-міністр–міністр економіки Юлія Свириденко прогнозує, що Україна стане членом Європейського Союзу у 2024 році, адже українська сторона стрімкими темпами виконує всі вимоги для набуття членства.

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Свою думку Свириденко висловила у блозі для "УП".

"Ми розраховуємо отримати статус кандидата на вступ до ЄС уже влітку цього року. Перша частина нашої заявки вже подана. Такими ж швидкими темпами ми виконаємо всі вимоги України як майбутнього члена ЄС. Це наш шлях справжньої демократії та свободи", - написала міністр.

Україна почала прискорено діяти у напрямку вступу до ЄС, у блоці заявили, що підтримують цю ініціативу і також готові прийняти нового члена за прискореною процедурою.

Президент Володимир Зеленський 28 лютого підписав заявку на членство України у Європейському Союзі. Вже 8 квітня глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн передала президенту Володимиру Зеленському анкету для вступу до ЄС.

17 квітня українська сторона остаточно заповнила опитувальник щодо вступу до Євросоюзу. Незабаром прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що очікує, що Україна набуде статусу кандидата на членство в Євросоюзі не пізніше червня 2022 року.