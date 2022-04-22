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Україна розраховує вступити до ЄС в 2024 році, — голова Мінекономіки Свириденко
Перший віце-прем'єр-міністр–міністр економіки Юлія Свириденко прогнозує, що Україна стане членом Європейського Союзу у 2024 році, адже українська сторона стрімкими темпами виконує всі вимоги для набуття членства.
Свою думку Свириденко висловила у блозі для "УП".
Україна почала прискорено діяти у напрямку вступу до ЄС, у блоці заявили, що підтримують цю ініціативу і також готові прийняти нового члена за прискореною процедурою.
Президент Володимир Зеленський 28 лютого підписав заявку на членство України у Європейському Союзі. Вже 8 квітня глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн передала президенту Володимиру Зеленському анкету для вступу до ЄС.Підписуйтеся на наш YouTube канал
17 квітня українська сторона остаточно заповнила опитувальник щодо вступу до Євросоюзу. Незабаром прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що очікує, що Україна набуде статусу кандидата на членство в Євросоюзі не пізніше червня 2022 року.