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Резников рассказал о стратегических решениях, принятых в ходе встречи на базе "Рамштайн"
Министр обороны Украины Алексей Резников подвел итоги совещания министров обороны 40 стран, которое 26 апреля прошло на немецкой базе "Рамштайн".
"Мы рассмотрели три блока вопросов, касающихся краткосрочных оперативных решений по помощи Украине в отпоре российской агрессии, а также долгосрочному видению – как усилить нашу оборону с учетом стратегических вызовов", — отметил Резников.
Он сообщил, что создали Консультативная группа по вопросам обороны Украины, которая будет действовать на постоянной основе.
"Переход на западные калибры и технику – это стратегическое решение, наконец принятое. В частности, мы уже получаем артиллерию калибра 155 мм", — сказал Резников.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Он отметил, что еще три месяца назад эта задача считалась почти невозможной. Но благодаря мужеству и профессионализму украинских воинов и стойкости украинского народа ситуация изменилась.
"Сейчас происходят события, которые на самом деле исторически и определяют будущее нашего государства. Их творят наши защитники и защитницы, все граждане, поднявшиеся против российского нашествия и помогающие защищать Украину. Мы уже изменили мир", — добавил Резников.
По словам министра, речь идет об исторических изменениях, которые будут реализованы уже в ближайшее время.
Но впереди Украину ждут несколько очень тяжелых недель, так как практическая реализация договоренностей, обучение и логистика требуют времени, а Россия уже накопила силы для масштабного наступления на востоке уже сейчас.
"Украина победит! Теперь в этом уверены не только мы", — подвел итог Резников.
Напомним, Резников заявил на совещании, что каждый транш военной помощи приближает к миру в Европе.
В конце апреля министерство обороны США создало центр управления для координации поставок и оптимизации доставки военной помощи Украине в немецком Штутгарте, в зоне ответственности Европейского командования США.