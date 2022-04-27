Резников рассказал о стратегических решениях, принятых в ходе встречи на базе "Рамштайн"

Министр обороны Украины Алексей Резников подвел итоги совещания министров обороны 40 стран, которое 26 апреля прошло на немецкой базе "Рамштайн".

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"Мы рассмотрели три блока вопросов, касающихся краткосрочных оперативных решений по помощи Украине в отпоре российской агрессии, а также долгосрочному видению – как усилить нашу оборону с учетом стратегических вызовов", — отметил Резников.

Он сообщил, что создали Консультативная группа по вопросам обороны Украины, которая будет действовать на постоянной основе.

"Переход на западные калибры и технику – это стратегическое решение, наконец принятое. В частности, мы уже получаем артиллерию калибра 155 мм", — сказал Резников.

Он отметил, что еще три месяца назад эта задача считалась почти невозможной. Но благодаря мужеству и профессионализму украинских воинов и стойкости украинского народа ситуация изменилась.

"Сейчас происходят события, которые на самом деле исторически и определяют будущее нашего государства. Их творят наши защитники и защитницы, все граждане, поднявшиеся против российского нашествия и помогающие защищать Украину. Мы уже изменили мир", — добавил Резников.

По словам министра, речь идет об исторических изменениях, которые будут реализованы уже в ближайшее время.

Но впереди Украину ждут несколько очень тяжелых недель, так как практическая реализация договоренностей, обучение и логистика требуют времени, а Россия уже накопила силы для масштабного наступления на востоке уже сейчас.

"Украина победит! Теперь в этом уверены не только мы", — подвел итог Резников.

Напомним, Резников заявил на совещании, что каждый транш военной помощи приближает к миру в Европе.

В конце апреля министерство обороны США создало центр управления для координации поставок и оптимизации доставки военной помощи Украине в немецком Штутгарте, в зоне ответственности Европейского командования США.