Контактная группа формата "Рамштайн" проведет новую встречу по обороне Украины

Представители более 40 стран проведут новую встречу по военной поддержке Украины в понедельник, 23 мая.

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Об этом на брифинге в пятницу сообщил спикер Пентагона Джон Кирби.

Он рассказал, что глава Пентагона Ллойд Остин сообщил министру обороны Украины Алексею Резникову о новой встрече государств во время телефонного разговора.

"Вторая встреча контактной группы по обороне Украины состоится в понедельник. Она пройдет онлайн. Секретарь присоединится из Пентагона", - рассказал спикер.

Участие примет более 40 стран, их список будет обнародован позже.

"Они соберутся вместе, как это было в "Рамштайне" в прошлом месяце, чтобы предоставить Украине помощь в сфере безопасности и обсудить, как она будет выглядеть в будущем", - отметил спикер Минобороны США.

Напомним, в США создали центр управления для координации поставок и оптимизации доставки военной помощи Украине в немецком Штутгарте. Данный центр управляет сетью более чем из 40 стран-партнеров и союзников, которые встретились 26 апреля в Германии на авиабазе "Рамштайн" и оказывают помощь Украине.

Заседание международной Консультативной группы по вопросам обороны Украины на авиабазе было созвано министром обороны США Ллойдом Остином. После этой встречи министр обороны Алексей Резников сообщил, что Украина переходит на западные калибры и технику.