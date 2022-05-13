Министры обороны США и России провели первые переговоры с начала войны

Министр обороны США Ллойд Остин 13 мая провел телефонные переговоры с главой оборонительного ведомства РФ Сергеем Шойгу. Это первые переговоры между министрами с начала полномасштабного вторжения российской армии в Украину, 24 февраля.

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Как сообщили в Пентагоне, Остин призвал к немедленному прекращению огня в Украине и подчеркнул, что важно сохранять возможность вести диалог. Других деталей переговоров в США официально не раскрывают.

При этом информагентство Reuters со ссылкой на представителя Пентагона сообщает, разговор Шойгу и Остина длился около часа и "не привел к разрешению каких-либо спорных вопросов".

В свою очередь пресс-служба Минобороны России сообщила, что звонок произошел "по инициативе американской стороны". Так ли это в действительности, точно не известно.

"Обсуждены актуальные вопросы международной безопасности, включая ситуацию на Украине", — рассказали в оборонительном ведомстве РФ.

Напомним, глава Минобороны Украины Алексей Резников общался с Ллойдом в конце апреля в Германии, на авиабазе "Рамштайн", где прошла встреча министров обороны около 40 стран