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Міністри оборони США та Росії провели перші переговори з початку війни

Міністри оборони США та Росії провели перші переговори з початку війни
Глава Пентагону Ллойд Остін

Міністр оборони США Ллойд Остін 13 травня провів телефонні переговори із головою оборонного відомства РФ Сергієм Шойгу. Це перші переговори між міністрами від початку повномасштабного вторгнення російської армії в Україну, 24 лютого.

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Як повідомили у Пентагоні, Остін закликав до негайного припинення вогню в Україні та наголосив, що важливо зберігати можливість вести діалог. Інших деталей переговорів США офіційно не розкривають.

При цьому інформагентство R euters з посиланням на представника Пентагону повідомляє, розмова Шойгу та Остіна тривала близько години і "не призвела до вирішення будь-яких спірних питань".

У свою чергу пресслужба Міноборони Росії повідомила, що дзвінок стався "за ініціативою американської сторони". Чи це так насправді, точно не відомо.

"Обговорено актуальні питання міжнародної безпеки, включаючи ситуацію в Україні", - розповіли в оборонному відомстві РФ.

Нагадаємо, глава Міноборони України Олексій Рєзніков спілкувався з Ллойдом наприкінці квітня в Німеччині, на авіабазі "Рамштайн", де відбулася зустріч міністрів оборони близько 40 країн.

Автор:
Віта Молодан