Міністри оборони США та Росії провели перші переговори з початку війни

Міністр оборони США Ллойд Остін 13 травня провів телефонні переговори із головою оборонного відомства РФ Сергієм Шойгу. Це перші переговори між міністрами від початку повномасштабного вторгнення російської армії в Україну, 24 лютого.

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Як повідомили у Пентагоні, Остін закликав до негайного припинення вогню в Україні та наголосив, що важливо зберігати можливість вести діалог. Інших деталей переговорів США офіційно не розкривають.

При цьому інформагентство R euters з посиланням на представника Пентагону повідомляє, розмова Шойгу та Остіна тривала близько години і "не призвела до вирішення будь-яких спірних питань".

У свою чергу пресслужба Міноборони Росії повідомила, що дзвінок стався "за ініціативою американської сторони". Чи це так насправді, точно не відомо.

"Обговорено актуальні питання міжнародної безпеки, включаючи ситуацію в Україні", - розповіли в оборонному відомстві РФ.

Нагадаємо, глава Міноборони України Олексій Рєзніков спілкувався з Ллойдом наприкінці квітня в Німеччині, на авіабазі "Рамштайн", де відбулася зустріч міністрів оборони близько 40 країн.