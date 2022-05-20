Контактна група формату "Рамштайн" проведе нову зустріч із оборони України

Представники понад 40 країн проведуть нову зустріч із військової підтримки України у понеділок, 23 травня.

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Про це на брифінгу у п'ятницю повідомив речник Пентагону Джон Кірбі.

Він розповів, що глава Пентагону Ллойд Остін повідомив міністру оборони України Олексію Резнікова про нову зустріч держав під час телефонної розмови.

"Друга зустріч контактної групи з оборони України відбудеться у понеділок. Вона пройде онлайн. Секретар приєднається з Пентагону", - розповів речник.

Участь візьме понад 40 країн, їх список буде оприлюднено пізніше.

"Вони зберуться разом, як це було в "Рамштайні" минулого місяця, щоб надати Україні допомогу у сфері безпеки та обговорити, як вона виглядатиме в майбутньому", - зазначив речник Міноборони США.

Нагадаємо, у США створили центр управління для координації постачання та оптимізації доставки військової допомоги Україні в німецькому Штутгарті. Даний центр керує мережею більш ніж з 40 країн-партнерів та союзників, які зустрілися 26 квітня у Німеччині на авіабазі "Рамштайн" та надають допомогу Україні.

Засідання міжнародної Консультативної групи з питань оборони України на авіабазі було скликано міністром оборони США Ллойдом Остіном. Після цієї зустрічі міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що Україна переходить на західні калібри та техніку.