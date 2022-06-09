Ризик наступу армії РФ на Миколаїв та Запоріжжя досі зберігається, - Кім

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім заявив, що Росія готується перейти найближчими місяцями у наступ на Миколаїв та Запоріжжя.

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Про це він заявив в інтерв'ю агенції Reuters.

"Найближчі місяці, я думаю, у них є якісь можливості для нападу на Запоріжжя та Миколаїв. Але поки що ми не бачимо перегрупування, великих армій для нападу", - сказав Кім.

Він додав, що "ситуація може змінитись дуже швидко".

За словами Кіма, для значного прориву на півдні країни Україні знадобиться більше живої сили - або за рахунок вивільнення сил на сході, або шляхом додаткової мобілізації.

Глава Миколаївської області також наголосив, що артилерійські системи, які постачаються із Заходу, вже змінюють ситуацію в Україні.

Кім також розповів, що американська артилерія вже працює в Миколаївській області, при цьому він не став говорити, про яку саме зброю йдеться.

За його словами, це "тільки питання часу", коли ЗСУ повернуть значні позиції на півдні.

Нагадаємо, що радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович заявив, що ЗСУ вже підійшли на відстань 20 км від Херсона. Тож ніякого референдуму окупанти там не проведуть