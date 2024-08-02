Трамп збіднів на 900 мільйонів доларів після вступу Гарріс у президентську гонку

Вартість частки Дональда Трампа в компанії Trump Media & Technology Group, що володіє соціальною мережею Truth Social, впала на 900 мільйонів доларів після того, як 21 липня віце-президент Камала Гарріс оголосила про свою участь у президентській гонці.

Про це пише видання CNN.

З того часу акції компанії знизилися приблизно на 23%, включаючи ще одне значне падіння в четвер на фоні загального розпродажу на ринку.

Станом на 19 липня, останній торговий день перед тим, як президент Джо Байден оголосив про свою відмову від участі у виборах і підтримав Гарріс, вартість частки Трампа в компанії оцінювалася в трохи більше 4 мільярдів доларів. Зараз вона знизилася приблизно до 3,1 мільярда доларів.

Цей розпродаж акцій стався на тлі тісної боротьби між Трампом і Гарріс, яку відображають національні та регіональні опитування. Акції компанії стали інструментом для трейдерів Уолл-стріт, які роблять ставки на перспективи повернення Трампа в Білий дім, адже у випадку його перемоги Truth Social може стати основною платформою для президентських комунікацій.

Видання пише, що у червні акції Trump Media зазнали короткочасного падіння після невдалого виступу Байдена на дебатах, але знову підскочили минулого місяця після невдалої спроби замаху на Трампа в Пенсільванії.

Незважаючи на ці коливання, Truth Social продовжує стикатися з труднощами в залученні аудиторії. Згідно з даними Comscore, проаналізованими TheRighting, у червні кількість унікальних відвідувачів Truth Social зменшилася на 38% у порівнянні з минулим роком, що стало третім місяцем поспіль падіння платформи.

Вартість акцій Trump Media переживає значні коливання з моменту виходу на біржу в кінці березня. Експерти стверджують, що акції Trump Media є так званими "мемними акціями", які торгуються більше на ажіотажі та імпульсі, ніж на фундаментальних показниках.

Повідомляється, що Дональд Трамп залишається домінуючою фігурою в компанії, володіє 114,75 мільйонами акцій, є її головою та найпопулярнішим користувачем Truth Social. Його статки оцінюються у 5,9 мільярдів доларів за даними Bloomberg.

Попри недавній спад, Trump Media все ще оцінюється в 5,1 мільярда доларів. Однак деякі експерти попереджають, що компанія сильно переоцінена, оскільки вона приносить дуже низький дохід, а Truth Social залишається незначним гравцем у світі соціальних мереж. Для порівняння, ринкова вартість Trump Media все ще більш ніж удвічі перевищує 2,2 мільярда доларів JetBlue, попри те, що минулого року авіакомпанія отримала у 2300 разів більше доходу.

Нагадаємо, 21 липня Байден оголосив про вихід із президентських перегонів, після чого віцепрезидентка США Камала Гарріс заявила, що вирішила балотуватися на посаду голови держави від Демократичної партії.

Пізніше Національний комітет Демократичної партії ухвалив правила, за якими політична сила обирає свого кандидата в президенти, що дасть змогу вже найближчим часом номінувати віцепрезидентку Камалу Гарріс.

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