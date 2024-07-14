На кандидата у президенти США Трампа скоєно замах: що відомо

На колишнього президента США Дональда Трампа скоєно замах: в нього стріляли під час передвиборчого мітингу у штаті Пенсильванія.

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Про це повідомили видання The Associated Press та CNN.

AP пише, що після звуків, які були схожі на постріли, Трамп торкнувся свого вуха і сів на землю. На його обличчі було видно кров.

Donald Trump was shot in the right ear during a campaign rally in Butler, Pennsylvania, sparking panic and streaking the Republican presidential candidate's blood across his face https://t.co/5oh8rEfnsg pic.twitter.com/hxfgxH5Eu0 — Reuters (@Reuters) July 14, 2024

У передвиборчому штабі повідомили, що політика оглянули в лікарні і запевнили, що його життю нічого не загрожує.

Кандидат у президенти повідомив у соціальних мережах, що куля "пробила верхню частину" його правого вуха, перш ніж агенти вивели його зі сцени.

"У заяві Truth Social Трамп сказав, що він "відразу зрозумів, що щось не так, бо почув свистячий звук, постріли і відразу відчув, як куля розриває шкіру"", - пише CNN.

Як повідомило СNN з посиланням на начальника відділу комунікацій Секретної служби США Ентоні Гульєльмі, один учасник мітингу загинув, а двоє отримали важкі поранення після стрілянини. Нападник, за його словами, також загинув.

Слідство у справі про спробу вбивства Трампа вестиме Федеральне бюро розслідувань. ФБР співпрацюватиме з Секретною службою та місцевими та державними правоохоронними органами.

Стрілянина розслідується як замах на колишнього президента та кандидата від республіканців.

Що відомо про нападника

CNN з посиланням на трьох анонімних співрозмовників у правоохоронних органах пише, що стрілок знаходився за межами місця проведення мітингу експрезидента Трампа. Двоє із джерел стверджують, що він відкрив вогонь з даху будівлі за межами проведення заходу.

За даними видання The New-York Post, імовірний нападник на Трампа ідентифікований як 20-річний Томас Метью Крукс із Бетел-Парку (штат Пенсильванія). Чоловік сидів на даху більш ніж в 119 метрах від сцени на території Butler Farm Show.

Реакції Байдена і Зеленського

Президент США Джо Байден в окремій заяві щодо інциденту зазначив, що радий почути, що з Трампом все гаразд, і чекає подальшої інформації.

"Такому насильству немає місця в Америці. Ми повинні об'єднатися як одна нація, щоб засудити його", – підкреслив він.

I have been briefed on the shooting at Donald Trump’s rally in Pennsylvania.



I’m grateful to hear that he’s safe and doing well. I’m praying for him and his family and for all those who were at the rally, as we await further information.



Jill and I are grateful to the Secret… — President Biden (@POTUS) July 13, 2024

Президент України Володимир Зеленський також відреагував на замах на колишнього президента США, написавши про це у соцмережі Х.

"Насильство ніколи не має перемагати. Я радий дізнатися, що Дональд Трамп уже в безпеці, та бажаю йому швидкого одужання. Також висловлюю співчуття близьким жертви цього нападу – учасника мітингу", — написав Зеленський.

З жахом дізнався про стрілянину по колишньому Президенту США Дональду Трампу під час його передвиборчого мітингу в Пенсильванії.



Такому насильству немає виправдань та не повинно бути місця будь-де у світі. Насильство ніколи не має перемагати.



Я радий дізнатися, що Дональд… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 14, 2024

Нагадаємо, президентські вибори у США заплановані на 5 листопада 2024 року. Основні конкуренти на них – Джо Байден і Дональд Трамп.