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На кандидата в президенты США Трампа совершено покушение: что известно

На кандидата в президенты США Трампа совершено покушение: что известно
Фото: ua.depositphotos.com

На бывшего президента США Дональда Трампа совершено покушение: в него стреляли во время предвыборного митинга в штате Пенсильвания.

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Об этом сообщили издания The Associated Press и CNN .

AP пишет, что после звуков, похожих на выстрелы, Трамп коснулся своего уха и сел на землю. На его лице виднелась кровь.

В предвыборном штабе сообщили, что политика осмотрели в больнице и заверили, что его жизни ничего не угрожает.

Кандидат в президенты сообщил в социальных сетях, что пуля "пробила верхнюю часть" его правого уха, прежде чем агенты вывели его со сцены.

"В заявлении Truth Social Трамп сказал, что он "сразу понял, что что-то не так, потому что услышал свистящий звук, выстрелы и сразу почувствовал, как пуля разрывает кожу", - пишет CNN.

Как сообщило СNN со ссылкой на начальника отдела коммуникаций Секретной службы США Энтони Гульельми, один митингующий погиб, а двое получили тяжелые ранения после стрельбы. Нападающий, по его словам, тоже погиб.

Следствие по делу о попытке убийства Трампа будет вести Федеральное бюро расследований. ФБР будет сотрудничать с Секретной службой и местными и государственными правоохранительными органами.

Стрельба расследуется как покушение на бывшего президента и кандидата от республиканцев.

Что известно о нападающем

CNN со ссылкой на троих анонимных собеседников в правоохранительных органах пишет, что стрелок находился за пределами места проведения митинга экс-президента Трампа. Два источника утверждают, что он открыл огонь с крыши здания за пределами проведения мероприятия.

По данным издания The New York Post, вероятный нападающий на Трампа идентифицирован как 20-летний Томас Мэтью Крукс из Бетел-Парка (штат Пенсильвания). Человек сидел на крыше более чем в 119 метрах от сцены на территории Butler Farm Show.

Реакции Байдена и Зеленского

Президент США Джо Байден в отдельном заявлении по поводу инцидента отметил, что рад услышать, что с Трампом все в порядке, и ждет дальнейшей информации.

"Такому насилию нет места в Америке. Мы должны объединиться как одна нация, чтобы осудить его", – подчеркнул он.

Президент Украины Владимир Зеленский также отреагировал на покушение на бывшего президента США, написав об этом в соцсети Х.

"Насилие никогда не должно побеждать. Я рад узнать, что Дональд Трамп уже в безопасности, и желаю ему быстрого выздоровления. Также выражаю соболезнования близким жертвы этого нападения – митингующего", — написал Зеленский.

Напомним, президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. Основные конкуренты на них – Джо Байден и Дональд Трамп.

Автор:
Ольга Колесниченко