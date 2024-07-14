На кандидата в президенты США Трампа совершено покушение: что известно

На бывшего президента США Дональда Трампа совершено покушение: в него стреляли во время предвыборного митинга в штате Пенсильвания.

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Об этом сообщили издания The Associated Press и CNN .

AP пишет, что после звуков, похожих на выстрелы, Трамп коснулся своего уха и сел на землю. На его лице виднелась кровь.

Donald Trump was shot in the right ear during a campaign rally in Butler, Pennsylvania, sparking panic and streaking the Republican presidential candidate's blood across his face https://t.co/5oh8rEfnsg pic.twitter.com/hxfgxH5Eu0 — Reuters (@Reuters) July 14, 2024

В предвыборном штабе сообщили, что политика осмотрели в больнице и заверили, что его жизни ничего не угрожает.

Кандидат в президенты сообщил в социальных сетях, что пуля "пробила верхнюю часть" его правого уха, прежде чем агенты вывели его со сцены.

"В заявлении Truth Social Трамп сказал, что он "сразу понял, что что-то не так, потому что услышал свистящий звук, выстрелы и сразу почувствовал, как пуля разрывает кожу", - пишет CNN.

Как сообщило СNN со ссылкой на начальника отдела коммуникаций Секретной службы США Энтони Гульельми, один митингующий погиб, а двое получили тяжелые ранения после стрельбы. Нападающий, по его словам, тоже погиб.

Следствие по делу о попытке убийства Трампа будет вести Федеральное бюро расследований. ФБР будет сотрудничать с Секретной службой и местными и государственными правоохранительными органами.

Стрельба расследуется как покушение на бывшего президента и кандидата от республиканцев.

Что известно о нападающем

CNN со ссылкой на троих анонимных собеседников в правоохранительных органах пишет, что стрелок находился за пределами места проведения митинга экс-президента Трампа. Два источника утверждают, что он открыл огонь с крыши здания за пределами проведения мероприятия.

По данным издания The New York Post, вероятный нападающий на Трампа идентифицирован как 20-летний Томас Мэтью Крукс из Бетел-Парка (штат Пенсильвания). Человек сидел на крыше более чем в 119 метрах от сцены на территории Butler Farm Show.

Реакции Байдена и Зеленского

Президент США Джо Байден в отдельном заявлении по поводу инцидента отметил, что рад услышать, что с Трампом все в порядке, и ждет дальнейшей информации.

"Такому насилию нет места в Америке. Мы должны объединиться как одна нация, чтобы осудить его", – подчеркнул он.

I have been briefed on the shooting at Donald Trump’s rally in Pennsylvania.



I’m grateful to hear that he’s safe and doing well. I’m praying for him and his family and for all those who were at the rally, as we await further information.



Jill and I are grateful to the Secret… — President Biden (@POTUS) July 13, 2024

Президент Украины Владимир Зеленский также отреагировал на покушение на бывшего президента США, написав об этом в соцсети Х.

"Насилие никогда не должно побеждать. Я рад узнать, что Дональд Трамп уже в безопасности, и желаю ему быстрого выздоровления. Также выражаю соболезнования близким жертвы этого нападения – митингующего", — написал Зеленский.

З жахом дізнався про стрілянину по колишньому Президенту США Дональду Трампу під час його передвиборчого мітингу в Пенсильванії.



Такому насильству немає виправдань та не повинно бути місця будь-де у світі. Насильство ніколи не має перемагати.



Я радий дізнатися, що Дональд… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 14, 2024

Напомним, президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. Основные конкуренты на них – Джо Байден и Дональд Трамп.