Європейські політики приголомшені виступом Байдена на дебатах, NYТ закликає його вийти з президентської гонки

Європейські політики були вражені та приголомшені невдалим виступом чинного президента США Джо Байдена під час президентських дебатів у четвер і усвідомили, що тепер його опонент Дональд Трамп значно наблизився до президентського крісла.

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Про це пише The Guardian.

Після президентських дебатів на американських виборах голоси відчаю лунали з усього основного політичного спектра в Європі, а політики почали готуватися до другого приходу Дональда Трампа у Білий дім.

"Американська демократія вбита на наших очах геронтократією" – написав на Ґі Верхофстадт, член Європейського парламенту та колишній прем’єр-міністр Бельгії.

Спеціаліст із зовнішньої політики ХДС Німеччини Норберт Реттген вважає, що ці дебати не забудуть і закликав демократів змінити кандидата.

"Цю ніч не забудуть. Демократи повинні зараз переосмислити свій вибір. І Німеччина повинна на повній швидкості готуватися до невизначеного майбутнього. Якщо ми зараз не візьмемо відповідальність за європейську безпеку, ніхто цього не візьме", - сказав він.

У Німеччині також вважають, що той факт, що така людина, як Трамп, може знову стати президентом, тому що демократи не можуть висунути сильного кандидата проти нього, буде історичною трагедією для світу.

Співголова аналітичного центру Європейської ради з міжнародних відносин і колишній прем’єр-міністр Швеції Карл Більдт, сказав, що результати діяльності Байдена були настільки поганими, що шість опублікованих попереджень ECFR щодо зовнішньої політики Трампа "тепер необхідно прочитати".

New York Times закликає Байдена вийти з президентської гонки

У п’ятницю редакція New York Times у статті, яка посилить тиск на Білий дім, заявила , що "найбільша суспільна послуга, яку [Байден] може зараз виконати, — це оголосити, що він не буде продовжувати балотуватися на вибори. – вибори".

"У четвер увечері президент з'явився як тінь великого державного службовця. Йому важко було пояснити, чого він досягне за другий термін. Він насилу відповідав на провокації пана Трампа і не раз він насилу дотягувався до кінця речення", - йдеться в повідомленні.

А от колишній президент США Барак Обама підримав Байдена і заявив, що "бувають погані дискусійні вечори".

"Але ці вибори — це вибір між кимось, хто все життя боровся за звичайних людей, і тим, хто дбає лише про себе", - наголосив він.

Сам Байден на свій захист заявив, що він вже не говорть так спокійно, як раніше і не дебатує так добре, як раніше, але "я знаю те, що знаю, я знаю, як говорити правду".

Хоча New York Times стала першою американською газетою, яка закликала Байдена вийти з перегонів, інші впливові видання, включаючи Wall Street Journal, Financial Times і Atlantic, теж опублікували статті своїх провідних оглядачів, які закликали Байдена відступитися.

60% виборців хочуть заміни Байдена

Згідно з опитуванням 2068 респондентів, яке було опубліковано Axios, більшість виборців — 60% — вважають, що президент Байден однозначно або імовірно має бути замінений на посаді кандидата від Демократичної партії після його виступу під час дебатів.

З виборців Демократичної партії лише 21% вважають, що Байдена не слід змінювати.

Колишній міністр закордонних справ у 2014-2019 роках Павло Клімкін в інтерв'ю для LIGA.net розповів, що американці більше люблять "крутих поганих хлопців".

"Ці дебати про емоції й про лідерство", – наголосив ексочільник МЗС.