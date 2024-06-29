Европейские политики ошеломлены выступлением Байдена на дебатах, NYТ призывает его выйти из президентской гонки

Европейские политики были поражены и ошеломлены неудачным выступлением действующего президента США Джо Байдена во время президентских прений в четверг и осознали, что теперь его оппонент Дональд Трамп значительно приблизился к президентскому креслу.

Побудуйте ефективну HR-стратегію вашого бізнесу HR Wisdom Summit від Delo.ua та Ekonomika+ 17 липня HR-лідери OLX Робота, Shell, ArcelorMittal та ще понад 30 великих компаній поділяться найкращими практиками адаптації ветеранів у робоче середовище, підтримання ментального здоров’я команди, наймання в умовах кадрового голоду та використання інновацій в HR Забронировать участие

Об этом пишет The Guardian.

После президентских дебатов на американских выборах голоса отчаяния звучали из всего основного политического спектра в Европе, а политики начали готовиться ко второму приходу Дональда Трампа в Белый дом.

"Американская демократия убита на наших глазах геронтократией" – написал Ги Верхофстадт, член Европейского парламента и бывший премьер-министр Бельгии.

Специалист по внешней политике ХДС Германии Норберт Реттген считает, что эти дебаты не забудут и призвал демократов сменить кандидата.

"Эту ночь не забудут. Демократы должны сейчас переосмыслить свой выбор. И Германия должна на полной скорости готовиться к неопределенному будущему. Если мы сейчас не примем ответственность за европейскую безопасность, никто этого не возьмет", - сказал он.

В Германии также считают, что тот факт, что такой человек, как Трамп, может снова стать президентом, потому что демократы не могут выдвинуть сильного кандидата против него, будет исторической трагедией мира.

Сопредседатель аналитического центра Европейского совета по международным отношениям и бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт сказал, что результаты деятельности Байдена были настолько плохими, что шесть опубликованных предупреждений ECFR относительно внешней политики Трампа "теперь необходимо прочесть".

New York Times призывает Байдена выйти из президентской гонки

В пятницу редакция New York Times в статье, которая усилит давление на Белый дом, заявила, что "самая большая общественная услуга, которую [Байден] может сейчас выполнить, — это объявить, что он не будет продолжать баллотироваться на выборы. – выборы" .

"В четверг вечером президент появился как тень великого государственного служащего. Ему трудно было объяснить, чего он достигнет за второй срок. Он с трудом отвечал на провокации господина Трампа и не раз он с трудом дотягивался до конца предложения", - говорится в сообщении.

А вот бывший президент США Барак Обама поддержал Байдена и заявил, что "бывают плохие дискуссионные вечера".

"Но эти выборы - это выбор между кем-то, кто всю жизнь боролся за обычных людей, и тем, кто заботится только о себе", - подчеркнул он.

Сам Байден в свою защиту заявил, что он уже не говорит так спокойно, как раньше и не дебатирует так хорошо, как раньше, но "я знаю то, что знаю, я знаю, как говорить правду".

Хотя New York Times стала первой американской газетой, призвавшей Байдена выйти из гонки, другие влиятельные издания, включая Wall Street Journal, Financial Times и Atlantic, тоже опубликовали статьи своих ведущих обозревателей, призывавших Байдена отступиться.

60% избирателей хотят замены Байдена

Согласно опросу 2068 респондентов, опубликованному Axios, большинство избирателей — 60% — считают, что президент Байден однозначно или предположительно должен быть заменен в должности кандидата от Демократической партии после его выступления во время дебатов.

Из избирателей Демократической партии только 21% считают, что Байдена не следует менять.

Бывший министр иностранных дел в 2014-2019 годах Павел Климкин в интервью для LIGA.net рассказал, что американцы больше любят "крутых плохих парней".

"Эти дебаты об эмоциях и о лидерстве", - подчеркнул экс-глава МИД.