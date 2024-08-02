Трамп обеднел на 900 миллионов долларов после вступления Гаррис в президентскую гонку

Стоимость доли Дональда Трампа в компании Trump Media & Technology Group, владеющей социальной сетью Truth Social, упала на 900 миллионов долларов после того, как 21 июля вице-президент Камала Гаррис объявила о своем участии в президентской гонке.

Об этом пишет издание CNN.

С тех пор акции компании снизились примерно на 23%, включая еще одно значительное падение в четверг на фоне всеобщей распродажи на рынке.

По состоянию на 19 июля последний торговый день перед тем, как президент Джо Байден объявил о своем отказе от участия в выборах и поддержал Гаррис, стоимость доли Трампа в компании оценивалась в чуть более 4 миллиардов долларов. Сейчас она снизилась примерно до 3,1 млрд долларов.

Эта распродажа акций произошла на фоне тесной борьбы между Трампом и Гаррисом, которую отражают национальные и региональные опросы. Акции компании стали инструментом для трейдеров Уолл-стрит, делающих ставки на перспективы возвращения Трампа в Белый дом, ведь в случае победы Truth Social может стать основной платформой для президентских коммуникаций.

Издание пишет, что в июне акции Trump Media подверглись кратковременному падению после неудачного выступления Байдена на дебатах, но снова подскочили в прошлом месяце после неудачной попытки покушения на Трампа в Пенсильвании.

Несмотря на эти колебания, Truth Social продолжает сталкиваться с трудностями в привлечении аудитории. Согласно данным Comscore, проанализированным TheRighting, в июне количество уникальных посетителей Truth Social уменьшилось на 38% по сравнению с прошлым годом, что стало третьим месяцем падения платформы.

Стоимость акций Trump Media испытывает значительные колебания с момента выхода на биржу в конце марта. Эксперты утверждают, что акции Trump Media являются так называемыми мемными акциями, которые торгуются больше на ажиотаже и импульсе, чем на фундаментальных показателях.

Сообщается, что Дональд Трамп остается доминирующей фигурой в компании, владеет 114,75 миллионами акций, является ее главой и популярнейшим пользователем Truth Social. Его состояние оценивается в 5,9 миллиардов долларов по данным Bloomberg.

Несмотря на недавний спад, Trump Media все еще оценивается в 5,1 млрд долларов. Однако некоторые эксперты предупреждают, что компания сильно переоценена, поскольку приносит очень низкий доход, а Truth Social остается незначительным игроком в мире социальных сетей. Для сравнения, рыночная стоимость Trump Media все еще более чем вдвое превышает 2,2 миллиарда долларов JetBlue, несмотря на то, что в прошлом году авиакомпания получила в 2300 раз больше дохода.

Напомним, 21 июля Байден объявил о выходе из президентской гонки, после чего вице-президент США Камала Гаррис заявила, что решила баллотироваться на пост главы государства от Демократической партии.

Позже Национальный комитет Демократической партии принял правила, по которым политическая сила выбирает своего кандидата в президенты, что позволит уже в ближайшее время номинировать вице-президента Камалу Гаррис.

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