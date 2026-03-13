Індія може відкласти торговельну угоду зі США на кілька місяців - Reuters

Індія може відкласти підписання торговельної угоди зі Сполученими Штатами на кілька місяців через нові торговельні розслідування, ініційовані адміністрацією президента США Дональда Трампа.

Як інформує Delo.ua, про це повідомили джерела Reuters.

Спочатку Нью-Делі розраховував підписати проміжну угоду вже у березні, а згодом перейти до повноцінного торговельного договору. Домовленості були досягнуті після того, як на початку лютого Дональд Трамп погодився скасувати високі мита на індійський імпорт.

У відповідь Індія мала зменшити імпорт російської нафти, знизити мита на американські товари та збільшити закупівлі продукції зі США на суму до 500 млрд доларів.

Однак переговори втратили динаміку після рішення Верховного суду США наприкінці лютого, який скасував частину тарифів, запроваджених адміністрацією Трампа. Додаткову напругу створило нове розслідування Вашингтона щодо так званого надлишку виробничих потужностей у промисловості 16 торговельних партнерів США, серед яких і Індія.

Розслідування проводиться відповідно до розділу 301 закону США про торгівлю 1974 року. Індія планує представити свою позицію до Офісу торгового представника США або розглянути можливість звернення до Світової організації торгівлі.

За словами джерел, Нью-Делі може зайняти вичікувальну позицію щодо подальших переговорів. Аналітики зазначають, що Індія не поспішає підписувати угоду, поки діє 10% тариф на імпорт до США та тривають торговельні розслідування.

У лютому Індія вже відкладала плани відправити торгову делегацію до Вашингтона, здебільшого через невизначеність після рішення Верховного суду США щодо незаконності мит президента США Дональда Трампа.

Нагадаємо, на початку березня суддя американського Федерального суду з питань міжнародної торгівлі Річард Ітон наказав адміністрації президента США Дональда Трампа почати повернення імпортерам понад $130 млрд, отриманих у результаті введення глобальних мит проти всіх країн.