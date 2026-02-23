Індія відкладає торговельні переговори зі США після того, як Верховний суд визнав тарифи Трампа незаконними

Індія відклала плани відправити торгову делегацію до Вашингтона цього тижня, здебільшого через невизначеність після рішення Верховного суду США щодо незаконності мит президента США Дональда Трампа.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

Як зазначає видання, індійська делегація мала розв’язати з американською стороною питання про завершення тимчасової торговельної угоди. Вона передбачає скорочення мита з 25% до 18% на товари індійського експорту, які були введені за закупівлю російської нафти.

Натомість Індія погодилася протягом п’яти років закупити американські товари на $500 мільярдів — зокрема енергоносії, літаки й комплектуючі, дорогоцінні метали й технологічну продукцію.

"Нової дати візиту ще не визначено. Головна причина затримки — невизначеність США щодо розміру мита", — повідомило анонімне джерело видання.

За даними Reuters, після рішення суду та збільшення Трампом загальних мит до 15%, міністерство торгівлі Індії заявило, що вивчає наслідки заяв, а опозиційна партія Конгресу Індії закликала призупинити укладення угоди.

Верховний суд США скасував глобальні мита Трампа

Верховний суд США ухвалив рішення проти мит Трампа 20 лютого.

Суд постановив, що американський лідер перевищив свої повноваження, коли при запровадженні тарифів скористався законом про надзвичайні економічні повноваження 1977 року (IEEPA).

Трамп 20 лютого назвав "божевільним" той факт, що Верховний суд не розглянув питання про те, чи має його адміністрація повертати сплачені мита:

"Це не обговорюється. У підсумку ми судитимемося наступні п’ять років", — заявив він на пресконференції.

За словами Трампа, йому "соромно за деяких членів суду, яким бракує сміливості зробити те, що правильно для нашої країни":

Тоді очільник Білого дому оголосив, що запровадить глобальні мита на імпорт з усіх країн світу до 10%, але на наступний день підвищив їх до 15%.

Мита Трампа проти Індії

Президент США Дональд Трамп у серпні підвищив тарифи на індійський імпорт до 50%. Вони стали найвищими серед країн Азії. Мита торкнуться понад 55% експорту Індії до Сполучених Штатів. Так Трамп покарав країну за купівлю російської нафти.

Це відбулось на тлі зростаючого тиску з боку уряду США, який намагається змусити Нью-Делі припинити закупівлі, щоб обмежити доходи Кремля.

Також Трамп заявив, що зберігатиме “величезні” торговельні тарифи для Індії, доки країна не припинить імпорт російської нафти.

Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді щонайменше тричі спілкувався телефоном із Трампом після запровадження тарифів, однак переговори не дали результату.

У лютому Трамп повідомив про американсько-індійську угоду, за якою Вашингтон зменшив мита проти Нью-Делі з 25% до 18%.