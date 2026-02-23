Индия откладывает торговые переговоры с США после того, как Верховный суд признал тарифы Трампа незаконными

Индия отложила планы отправить торговую делегацию в Вашингтон на этой неделе, в основном из-за неопределенности после решения Верховного суда США о незаконности пошлин президента США Дональда Трампа.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

Как отмечает издание, индийская делегация должна была решить с американской стороной вопрос о завершении временного торгового соглашения. Она предусматривает сокращение пошлины с 25% до 18% на товары индийского экспорта, введенные за закупку российской нефти.

Индия же согласилась в течение пяти лет закупить американские товары на $500 миллиардов — в том числе энергоносители, самолеты и комплектующие, драгоценные металлы и технологическую продукцию.

"Новая дата визита еще не определена. Главная причина задержки — неопределенность США в размере пошлины", — сообщил анонимный источник издания.

По данным Reuters, после решения суда и увеличения Трампом общих пошлин до 15% министерство торговли Индии заявило, что изучает последствия заявлений, а оппозиционная партия Конгресса Индии призвала приостановить заключение соглашения.

Верховный суд США отменил глобальные пошлины Трампа

Верховный суд США принял решение против пошлин Трампа 20 февраля.

Суд постановил, что американский лидер превысил свои полномочия, когда при введении тарифов воспользовался законом о чрезвычайных экономических полномочиях 1977 года (IEEPA).

Трамп 20 февраля назвал "сумасшедшим" тот факт, что Верховный суд не рассмотрел вопрос о том, должна ли его администрация возвращать уплаченные пошлины:

"Это не обсуждается. В итоге мы будем судиться следующие пять лет", — заявил он на пресс-конференции.

По словам Трампа, ему "стыдно за некоторых членов суда, которым не хватает смелости сделать то, что правильно для нашей страны":

Тогда глава Белого дома объявил, что введет глобальные пошлины на импорт из всех стран мира до 10%, но на следующий день повысил их до 15%.

Пошлины Трампа против Индии

Президент США Дональд Трамп в августе повысил тарифы на индийский импорт до 50%. Они стали самыми высокими среди стран Азии. Пошлины коснутся более 55% экспорта Индии в Соединенные Штаты. Так Трамп наказал страну за покупку российской нефти.

Это произошло на фоне растущего давления со стороны правительства США, пытающегося заставить Нью-Дели прекратить закупки, чтобы ограничить доходы Кремля.

Также Трамп заявил, что будет сохранять "огромные" торговые тарифы для Индии, пока страна не прекратит импорт российской нефти.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди по меньшей мере трижды общался по телефону с Трампом после введения тарифов, однако переговоры не дали результата.

В феврале Трамп сообщил об американско-индийском соглашении, согласно которому Вашингтон уменьшил пошлины против Нью-Дели с 25% до 18%.