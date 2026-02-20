Верховний суд США скасував глобальні тарифи Трампа: чи повернуть гроші

Верховний суд США визнав масштабні імпортні мита президента Дональда Трампа, незаконними.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Associated Press.

Судді постановили, що право встановлювати податки та тарифи належить виключно Конгресу, а не президенту.

Конституція вища

Суть суперечки полягала у використанні Трампом закону про надзвичайні повноваження для запровадження "взаємних" тарифів майже проти всіх країн світу. Головний суддя Джон Робертс у тексті рішення наголосив, що Конституція США "дуже чітко" закріплює податкові повноваження за законодавчою гілкою влади.

"Творці Конституції не надали жодної частини податкових повноважень виконавчій гілці", — резюмував Робертс.

Цікаво, що проти рішення виступили троє суддів (Аліто, Томас та Кавано), причому Кавано був призначений саме Трампом.

У своїй окремій думці він зазначив, що хоча політика може бути спірною, з точки зору історії та прецедентів такі тарифи є законними. Втім, більшість суддів, включно з іншими консерваторами, цю позицію не підтримали.

Чи зупинить це тарифну політику

Головним питанням залишається доля 133 мільярдів доларів, які Міністерство фінансів США вже встигло зібрати з імпортерів. Суд не надав прямих інструкцій щодо повернення цих коштів, що відкриває шлях до тисяч судових позовів.

Рішення Верховного суду не означає повного скасування мит. Трамп все ще може запроваджувати тарифи через інші законодавчі механізми.

Проте ці закони мають значно більше обмежень щодо швидкості та розміру ставок, що суттєво сповільнює реалізацію його економічного порядку денного.

Реакція Трампа

Головний кореспондент Білого дому Кейтлен Коллінз розповіла, що лідер США вже прокоментував рішення Верховного суду. Він назвав це "ганьбою та повідомив про запасний план.

Нагадаємо, в травні 2025 року Федеральний суд з міжнародної торгівлі Сполучених Штатів заблокував запровадження мит, введених Дональдом Трампом, постановивши, що президент США перевищив свої повноваження.

Мита Трампа проти всіх країн

2 квітня 2025 року президент Сполучених Штатів Дональд Трамп своїм указом ввів мито у розмірі на увесь імпорт з усіх країн до США та запровадив підвищені індивідуальні зворотні тарифи проти декількох десятків країн, з якими США мають найбільший торговельний дефіцит.

9 квітня Трамп запровадив 90-денну паузу для взаємних тарифів для всіх країн, крім Китаю.

Трамп заявляв, що США не планують призупиняти тарифи, але укладатимуть "чесні угоди" з усіма країнами, які будуть вести переговори.

1 серпня Трамп підписав указ щодо запровадження нових тарифів на імпорт у розмірі від 10% до 41% для десятків країн, включно з Європейським Союзом.

25 вересня президент США оголосив про нову хвилю тарифів, включаючи 100% мито на імпорт брендованих ліків, якщо компанія не будує виробничий завод у США. Вашингтон також запровадить 25% мито на імпорт усіх важких вантажівок та 50% мита на кухонні та ванні шафи.

Президент США останніми тижнями неодноразово заявляв про претензії США на Гренландію — автономну територію Данії. Нещодавно Трамп пригрозив запровадити 10-відсоткові мита на імпорт із Данії, Норвегії, Швеції, Франції, Німеччини, Великої Британії, Нідерландів та Фінляндії.

В лютому 2026 року Палата представників США проголосувала за скасування мит на канадські товари, запроваджених президентом Дональдом Трампом.