Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,27

--0,15

EUR

50,30

--0,13

Готівковий курс:

USD

43,50

43,40

EUR

50,99

50,76

ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Європарламент поставив на паузу затвердження торговельної угоди зі США на тлі зростання напруженості з Трампом

ЄС, США
Ратифікація торговельної угоди ЄС зі США призупинена / Depositphotos

Через посилення напруженості у відносинах з адміністрацією Дональда Трампа, Європарламент вирішив заморозити ратифікацію торговельної угоди зі США. Документ, підписаний в липні 2025 року, наразі поставлений на паузу.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Le Figaro.

За словами президентки групи соціал-демократів (S&D) Іратксе Гарсії Перес, більшість політичних груп у Європарламенті підтримує ідею заморожування торговельної угоди, яку Сполучені Штати та ЄС уклали минулого року.

Раніше президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн з трибуни Всесвітнього економічного форуму в Давосі заявила, що відповідь ЄС на американські тарифи "буде непохитною, єдиною та пропорційною", пише Укрінформ.

Вона наголосила, що ЄС і США досягли торговельної угоди минулого липня, а в політиці й бізнесі домовленості мають виконуватися, оскільки рукостискання між партнерами повинно мати реальний зміст.

Як повідомляв Bloomberg, у Європейському парламенті заявляли, що затвердження торговельної угоди із США наразі неможливе через тарифні погрози президента Дональда Трампа.

Угода передбачала запровадження США 15-відсоткового мита на більшість товарів з ЄС в обмін на зобов’язання Євросоюзу скасувати мита на американські промислові товари та частину аграрної продукції. Фон дер Ляєн, яка відповідає за торговельні переговори ЄС, пішла на цю угоду, сподіваючись уникнути повномасштабної торговельної війни з Трампом.

Нагадаємо, Європейський союз розглядає можливість введення тарифів проти США на суму 93 млрд євро або обмеження доступу американських компаній до внутрішнього ринку ЄС у відповідь на погрози президента США Дональда Трампа застосувати мита проти Європи через питання Гренландії.

Автор:
Тетяна Бесараб