Європарламент поставив на паузу затвердження торговельної угоди зі США на тлі зростання напруженості з Трампом

Через посилення напруженості у відносинах з адміністрацією Дональда Трампа, Європарламент вирішив заморозити ратифікацію торговельної угоди зі США. Документ, підписаний в липні 2025 року, наразі поставлений на паузу.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Le Figaro.

За словами президентки групи соціал-демократів (S&D) Іратксе Гарсії Перес, більшість політичних груп у Європарламенті підтримує ідею заморожування торговельної угоди, яку Сполучені Штати та ЄС уклали минулого року.

Раніше президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн з трибуни Всесвітнього економічного форуму в Давосі заявила, що відповідь ЄС на американські тарифи "буде непохитною, єдиною та пропорційною", пише Укрінформ.

Вона наголосила, що ЄС і США досягли торговельної угоди минулого липня, а в політиці й бізнесі домовленості мають виконуватися, оскільки рукостискання між партнерами повинно мати реальний зміст.

Як повідомляв Bloomberg, у Європейському парламенті заявляли, що затвердження торговельної угоди із США наразі неможливе через тарифні погрози президента Дональда Трампа.

Угода передбачала запровадження США 15-відсоткового мита на більшість товарів з ЄС в обмін на зобов’язання Євросоюзу скасувати мита на американські промислові товари та частину аграрної продукції. Фон дер Ляєн, яка відповідає за торговельні переговори ЄС, пішла на цю угоду, сподіваючись уникнути повномасштабної торговельної війни з Трампом.

Нагадаємо, Європейський союз розглядає можливість введення тарифів проти США на суму 93 млрд євро або обмеження доступу американських компаній до внутрішнього ринку ЄС у відповідь на погрози президента США Дональда Трампа застосувати мита проти Європи через питання Гренландії.