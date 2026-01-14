В ЄС розглядають заморожування торговельної угоди зі США через погрози Трампа в адресу Гренландії

У Європейському парламенті розгорілася дискусія, яка може змінити економічні відносини між США та ЄС. Депутати розглядають можливість призупинення виконання торговельної угоди зі Сполученими Штатами на знак протесту проти намірів президента Дональда Трампа анексувати Гренландію — автономну територію Данії.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

Суть конфлікту

Основна частина угоди передбачає скасування багатьох імпортних мит ЄС на товари зі США, зокрема збереження нульових мит на американських лобстерів. Позиція Європарламенту мала бути визначена голосуванням 26-27 січня, проте зараз законодавці закликають його відкласти.

Група з 23 законодавців звернулася до президента Європейської асамблеї Роберти Метсоли з вимогою зупинити роботу над документом, доки тривають погрози з боку США в адресу Гренландії. Як зазначив датський законодавець Пер Клаузен: "Якщо ми ухвалимо угоду, яку Трамп розглядає як особисту перемогу, водночас висуваючи претензії на Гренландію та відмовляючись виключати будь-які способи досягнення цієї мети, це легко буде сприйнято як винагороду для нього та його дій".

Хто виступає за "заморожування"?

Ініціативу відкласти голосування підтримують переважно ліві, соціал-демократи, зелені та центристські групи.

Зокрема Анна Кавадзіні (партія "Зелених") наголошує, що дії Трампа несуть лише хаос, а не обіцяну стабільність. Також Валері Гаєр (центристська група Renew Europe) закликає ЄС розглянути можливість відкладення голосування, якщо тиск з боку Білого дому не припиниться.

Економічні ризики

Багато європейських політиків вказують на те, що угода і так є вигіднішою для США. У той час як ЄС зобов'язаний скоротити більшість мит, США планують залишити свою ставку на рівні 15%. Крім того, адміністрація Трампа відмовляється від будь-яких поступок (наприклад, щодо мит на сталь чи алкоголь), доки угода не почне діяти.

Проте зупинка процесу несе великі ризики. Прямий конфлікт може розлютити Дональда Трампа, що призведе до ще більшого підвищення тарифів США на європейські товари.

Наразі комітет Європарламенту не ухвалив остаточного рішення та продовжить обговорення наступного тижня. Європа опинилася перед складним вибором: захистити територіальну цілісність союзника (Данії) чи уникнути економічної ескалації з найбільшим торговельним партнером.

Угода США з Україною

Зеленський обговорює з Дональдом Трампом стратегічну угоду про вільну торгівлю між Україною та США. Проєкт передбачає запровадження нульових тарифів для окремих індустріальних регіонів нашої країни. За оцінкою Президента, це стимулюватиме масовий приплив інвестицій та надасть Україні серйозні конкурентні переваги порівняно з сусідами. Така ініціатива є частиною великого плану післявоєнного відновлення та має стати ключовою гарантією довгострокової економічної безпеки держави.

Нагадаємо, 10 січня повідомлялося, що Україна та Сполучені Штати планують підписати угоду про післявоєнну відбудову України на $800 млрд під час Всесвітнього економічного форуму у Давосі. Президент Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп мають зустрітися на швейцарському курорті для фіналізації домовленостей.