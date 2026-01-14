В ЕС рассматривают замораживание торгового соглашения с США из-за угроз Трампа в адрес Гренландии

В Европейском парламенте разгорелась дискуссия, которая может изменить экономические отношения между США и ЕС. Депутаты рассматривают возможность приостановки выполнения торгового соглашения с Соединенными Штатами в знак протеста против намерений президента Дональда Трампа аннексировать Гренландию — автономную территорию Дании.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

Суть конфликта

Основная часть соглашения предусматривает отмену многих импортных пошлин ЕС на товары из США, в том числе сохранение нулевых пошлин на американских лобстеров. Позиция Европарламента должна была быть определена голосованием 26-27 января, однако сейчас законодатели призывают его отложить.

Группа из 23 законодателей обратилась к президенту Европейской ассамблеи Роберту Метсолу с требованием остановить работу над документом, пока продолжаются угрозы со стороны США в адрес Гренландии. Как отметил датский законодатель Пер Клаузен: "Если мы примем соглашение, которое Трамп рассматривает как личную победу, одновременно выдвигая претензии на Гренландию и отказываясь исключать какие-либо способы достижения этой цели, это легко будет воспринято как вознаграждение для него и его действий".

Кто выступает за "замораживание"?

Инициативу отложить голосование поддерживают преимущественно левые, социал-демократы, зеленые и центристские группы.

В частности, Анна Кавадзини (партия "Зеленых") отмечает, что действия Трампа несут лишь хаос, а не обещанную стабильность. Также Валери Гайер (центристская группа Renew Europe) призывает ЕС рассмотреть возможность отложения голосования, если давление со стороны Белого дома не прекратится.

Экономические риски

Многие европейские политики указывают на то, что соглашение и так выгоднее для США. В то время как ЕС обязан сократить большинство таможенных пошлин, США планируют оставить свою ставку на уровне 15%. Кроме того, администрация Трампа отказывается от любых уступок (например, по поводу пошлин на сталь или алкоголь), пока сделка не начнет действовать.

Однако остановка процесса несет большие риски. Прямой конфликт может разозлить Дональда Трампа, что приведет к еще большему повышению тарифов США на европейские товары.

Комитет Европарламента не принял окончательного решения и продолжит обсуждение на следующей неделе. Европа оказалась перед сложным выбором: защитить территориальную целостность союзника (Дании) или избежать экономической эскалации с крупнейшим торговым партнером.

Соглашение США с Украиной

Зеленский обсуждает с Дональдом Трампом стратегическое соглашение о свободной торговле между Украиной и США. Проект подразумевает введение нулевых тарифов для отдельных индустриальных регионов нашей страны. По оценке Президента это будет стимулировать массовый приток инвестиций и предоставит Украине серьезные конкурентные преимущества по сравнению с соседями. Такая инициатива является частью крупного плана послевоенного обновления и должна стать ключевой гарантией долгосрочной экономической безопасности государства.

Напомним, 10 января сообщалось, что Украина и Соединенные Штаты планируют подписать соглашение о послевоенном восстановлении Украины на $800 млрд во время Всемирного экономического форума в Давосе. Президент Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп должны встретиться на швейцарском курорте для финализации договоренностей.