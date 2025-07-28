Как торговое соглашение между США и ЕС повлияло на фондовые рынки и евро: детали

В понедельник мировые фондовые индексы продемонстрировали рост, а евро усилился на фоне заключения торгового соглашения между Соединенными Штатами и Европейским Союзом. Это соглашение повысило инвестиционную уверенность в преддверии важных политических заседаний Федеральной резервной системы США и Банка Японии.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Reuters.

Влияние соглашения США и ЕС на акции и курс евро

США заключили рамочное торговое соглашение с Европейским Союзом, установив импортный тариф в размере 15% на большинство европейских товаров. Эта ставка составляет половину от ранее угрожаемого уровня и появилась через неделю после подобного соглашения с Японией.

Страны спешат завершить торговые договоренности до крайнего срока 1 августа, установленного президентом США Дональдом Трампом. Переговоры между США и Китаем запланированы на понедельник в Стокгольме, где ожидается продолжение перемирия между двумя экономическими гигантами еще на 90 дней.

"Тариф в 15% на европейские товары, принудительные закупки американской энергетики и военного оборудования, а также отсутствие тарифных мер со стороны Европы – это не просто переговоры, а настоящее искусство договоренностей", - отметил Прашант Ньюнаха, старший стратег TD Securities. Он считает это соглашение большой победой для США.

На фоне новости европейские фьючерсы выросли более чем на 1%, индексы S&P 500 и Nasdaq поднялись на 0,5% и 0,6% соответственно. Евро усилился по отношению к доллару, фунту стерлингов и японской иене.

Самый широкий индекс акций Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI, за исключением Японии, вырос на 0,32%, немного отступив от почти четырехлетнего максимума, достигнутого на прошлой неделе. В то же время японский индекс Nikkei снизился на 1% после того, как на прошлой неделе достиг годового максимума.

Акции китайских ведущих компаний показали рост утром, но к полудню этот прирост исчез, в то время как гонконгский индекс Hang Seng поднялся на 0,5%. Австралийский доллар, часто считающийся индикатором готовности к риску, оставался около восьмимесячного максимума — $0,657, достигнутого на прошлой неделе.

Тарифы Трампа

Ранее Трамп объявил о планах ввести единую тарифную ставку в размере 10% или 15% для более чем 150 стран, с которыми Соединенные Штаты имеют торговые отношения.

Несмотря на громкие заявления, Трамп оставляет возможность для отдельных стран заключить двусторонние соглашения, которые могли бы снизить запланированные тарифы.

Трамп уже заключил торговое соглашение с Вьетнамом Она предусматривает меньшие пошлины на импорт вьетнамских товаров и нулевую пошлину для США.

Кроме того, Соединенные Штаты подписали торговое соглашение с Китаем и планируют заключить аналогичный договор с Индией.