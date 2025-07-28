Як торговельна угода між США та ЄС вплинула на фондові ринки та євро: деталі

У понеділок світові фондові індекси продемонстрували зростання, а євро посилився на тлі підписання торговельної угоди між Сполученими Штатами та Європейським Союзом. Ця угода підвищила інвестиційну впевненість напередодні важливих політичних засідань Федеральної резервної системи США та Банку Японії.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Reuters.

Вплив угоди США і ЄС на акції та курс євро

США уклали рамкову торговельну угоду з Європейським Союзом, встановивши імпортний тариф у розмірі 15% на більшість європейських товарів. Ця ставка становить половину від раніше загроженого рівня і з’явилася через тиждень після схожої угоди з Японією.

Країни поспішають завершити торговельні домовленості до крайнього терміну 1 серпня, який встановив президент США Дональд Трамп. Переговори між США і Китаєм заплановані на понеділок у Стокгольмі, де очікують продовження перемир’я між двома економічними гігантами ще на 90 днів.

"Тариф у 15% на європейські товари, примусові закупівлі американської енергетики та військового обладнання, а також відсутність тарифних заходів з боку Європи – це не просто переговори, а справжнє мистецтво домовленостей", — зазначив Прашант Ньюнаха, старший стратег TD Securities. Він вважає цю угоду великою перемогою для США.

На фоні новини європейські ф’ючерси виросли більше ніж на 1%, індекси S&P 500 і Nasdaq піднялися на 0,5% та 0,6% відповідно. Євро посилився щодо долара, фунта стерлінгів та японської єни.

Найширший індекс акцій Азіатсько-Тихоокеанського регіону MSCI за винятком Японії зріс на 0,32%, трохи відступивши від майже чотирирічного максимуму, досягнутого минулого тижня. Водночас японський індекс Nikkei знизився на 1% після того, як минулого тижня досяг річного максимуму.

Акції китайських провідних компаній показали зростання вранці, але до полудня цей приріст зник, тоді як гонконгський індекс Hang Seng піднявся на 0,5%. Австралійський долар, що часто вважається індикатором готовності до ризику, залишався близько до восьмимісячного максимуму — $0,657, досягнутого минулого тижня.

Тарифи Трампа

Раніше Трамп оголосив про плани запровадити єдину тарифну ставку у розмірі 10% або 15% для понад 150 країн, з якими Сполучені Штати мають торговельні відносини.

Попри гучні заяви, Трамп залишає можливість для окремих країн укласти двосторонні угоди, які могли б знизити заплановані тарифи.

Трамп вже уклав торговельну угоду з В'єтнамом. Вона передбачає менші мита на імпорт в’єтнамських товарів та нульове мито для США.

Крім того, Сполучені Штати підписали торговельну угоду з Китаєм і планують укласти аналогічний договір з Індією.