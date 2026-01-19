ЄС готує мита на товари із США на суму до 93 млрд євро

Європейський союз розглядає можливість введення тарифів проти США на суму 93 млрд євро або обмеження доступу американських компаній до внутрішнього ринку ЄС у відповідь на погрози президента США Дональда Трампа застосувати мита проти Європи через питання Гренландії.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Financial Times.

За словами джерел видання, мета цих кроків — не лише торговельна відповідь, а спроба зупинити процес, який у Європі вже розглядають як потенційно екзистенційну загрозу для всієї системи західної безпеки.

Список можливих мит був підготовлений ще торік, однак його реалізацію відклали до 6 лютого, щоб уникнути негайної ескалації та повномасштабної торговельної війни між ЄС і США.

Паралельно Франція і Німеччина ведуть консультації щодо спільної лінії дій і не виключають застосування так званого інструменту протидії примусу (Anti-Coercion Instrument, ACI). Цей механізм дозволяє ЄС обмежувати інвестиції, експорт і діяльність компаній із країн, які використовують економічний тиск для досягнення політичних цілей.

"Погрози Трампа цілком підпадають під визначення примусу. Саме для таких випадків і створювався ACI", — прокоментував один із високопоставлених європейських чиновників.

ЄС має намір зупинити торговельну угоду зі США

У Європейському парламенті кажуть, що затвердження торговельної угоди із США наразі неможливе через тарифні погрози президента Дональда Трампа, повідомляє Bloomberg.

Манфред Вебер, президент Європейської народної партії, найбільшої політичної групи в Європейському парламенті, заявив, що домовленість зі США більше не є можливою. Він зазначив, що угоду ЄС про зниження тарифів на американські товари слід поставити на паузу.

Торговельна угода між ЄС і США, яку президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн уклала з Трампом влітку 2025 року, вже частково реалізована, однак досі потребує схвалення парламенту. Якщо депутати від Європейської народної партії приєднаються до лівоорієнтованих політичних груп, вони, ймовірно, матимуть достатньо голосів, щоб відкласти або заблокувати ратифікацію.

Угода передбачала запровадження США 15-відсоткового мита на більшість товарів з ЄС в обмін на зобов’язання Євросоюзу скасувати мита на американські промислові товари та частину аграрної продукції. Фон дер Ляєн, яка відповідає за торговельні переговори ЄС, пішла на цю угоду, сподіваючись уникнути повномасштабної торговельної війни з Трампом.

Впливова група європейських депутатів уже давно виступає проти цієї угоди, стверджуючи, що вона є надто однобокою на користь США.

Що передувало

Загострення стало наслідком заяв Трампа, який вимагав від Данії погодитися на передачу контролю над Ґренландією.

Після цього він пригрозив запровадити 10-відсоткові мита на імпорт із Данії, Норвегії, Швеції, Франції, Німеччини, Великої Британії, Нідерландів та Фінляндії.

Мита, за словами Трампа, з 1 червня 2026 року підвищаться до 25% і діятимуть доти, доки європейці не погодяться віддати Гренландію США.