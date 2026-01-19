ЕС готовит пошлины на товары из США на сумму до 93 млрд. евро

Европейский союз рассматривает возможность введения тарифов против США на сумму 93 млрд евро или ограничения доступа американских компаний к внутреннему рынку ЕС в ответ на угрозы президента США Дональда Трампа применить пошлины против Европы из-за вопроса Гренландии.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Financial Times.

По словам источников, цель этих шагов — не только торговый ответ, а попытка остановить процесс, который в Европе уже рассматривают как потенциально экзистенциальную угрозу для всей системы западной безопасности.

Список возможных пошлин был подготовлен еще в прошлом году, однако его реализацию отложили до 6 февраля во избежание немедленной эскалации и полномасштабной торговой войны между ЕС и США.

Параллельно Франция и Германия ведут консультации по общей линии действий и не исключают применения так называемого инструмента противодействия принуждению (Anti-Coercion Instrument, ACI). Этот механизм позволяет ЕС ограничивать инвестиции, экспорт и деятельность компаний из стран, использующих экономическое давление для достижения политических целей.

"Угрозы Трампа полностью подпадают под определение принуждения. Именно для таких случаев и создавался ACI", - прокомментировал один из высокопоставленных европейских чиновников.

ЕС намерен остановить торговое соглашение с США

В Европейском парламенте говорят, что утверждение торгового соглашения с США пока невозможно из-за тарифных угроз президента Дональда Трампа, сообщает Bloomberg.

Манфред Вебер, президент Европейской народной партии, крупнейшей политической группы в Европейском парламенте, заявил, что договоренность с США больше не возможна. Он отметил, что соглашение ЕС о понижении тарифов на американские товары следует поставить на паузу.

Торговое соглашение между ЕС и США, которое президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заключило с Трампом летом 2025 года, уже частично реализовано, однако до сих пор требует одобрения парламента. Если депутаты от Европейской народной партии присоединятся к левоориентированным политическим группам, у них, вероятно, будет достаточно голосов, чтобы отложить или заблокировать ратификацию.

Соглашение предусматривало введение США 15-процентной пошлины на большинство товаров из ЕС в обмен на обязательства Евросоюза отменить пошлины на американские промышленные товары и часть аграрной продукции. Фон дер Ляен, отвечающая за торговые переговоры ЕС, пошла на это соглашение, надеясь избежать полномасштабной торговой войны с Трампом.

Влиятельная группа европейских депутатов уже давно выступает против этого соглашения, утверждая, что оно слишком однобоко в пользу США.

Что предшествовало

Обострение стало следствием заявлений Трампа, требовавшего от Дании согласиться на передачу контроля над Гренландией.

После этого он пригрозил ввести 10-процентные пошлины на импорт из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии.

Пошлины, по словам Трампа, с 1 июня 2026 года повысятся до 25% и будут действовать, пока европейцы не согласятся отдать Гренландию США.