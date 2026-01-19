- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
ЕС готовит пошлины на товары из США на сумму до 93 млрд. евро
Европейский союз рассматривает возможность введения тарифов против США на сумму 93 млрд евро или ограничения доступа американских компаний к внутреннему рынку ЕС в ответ на угрозы президента США Дональда Трампа применить пошлины против Европы из-за вопроса Гренландии.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Financial Times.
По словам источников, цель этих шагов — не только торговый ответ, а попытка остановить процесс, который в Европе уже рассматривают как потенциально экзистенциальную угрозу для всей системы западной безопасности.
Список возможных пошлин был подготовлен еще в прошлом году, однако его реализацию отложили до 6 февраля во избежание немедленной эскалации и полномасштабной торговой войны между ЕС и США.
Параллельно Франция и Германия ведут консультации по общей линии действий и не исключают применения так называемого инструмента противодействия принуждению (Anti-Coercion Instrument, ACI). Этот механизм позволяет ЕС ограничивать инвестиции, экспорт и деятельность компаний из стран, использующих экономическое давление для достижения политических целей.
"Угрозы Трампа полностью подпадают под определение принуждения. Именно для таких случаев и создавался ACI", - прокомментировал один из высокопоставленных европейских чиновников.
ЕС намерен остановить торговое соглашение с США
В Европейском парламенте говорят, что утверждение торгового соглашения с США пока невозможно из-за тарифных угроз президента Дональда Трампа, сообщает Bloomberg.
Манфред Вебер, президент Европейской народной партии, крупнейшей политической группы в Европейском парламенте, заявил, что договоренность с США больше не возможна. Он отметил, что соглашение ЕС о понижении тарифов на американские товары следует поставить на паузу.
Торговое соглашение между ЕС и США, которое президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заключило с Трампом летом 2025 года, уже частично реализовано, однако до сих пор требует одобрения парламента. Если депутаты от Европейской народной партии присоединятся к левоориентированным политическим группам, у них, вероятно, будет достаточно голосов, чтобы отложить или заблокировать ратификацию.
Соглашение предусматривало введение США 15-процентной пошлины на большинство товаров из ЕС в обмен на обязательства Евросоюза отменить пошлины на американские промышленные товары и часть аграрной продукции. Фон дер Ляен, отвечающая за торговые переговоры ЕС, пошла на это соглашение, надеясь избежать полномасштабной торговой войны с Трампом.
Влиятельная группа европейских депутатов уже давно выступает против этого соглашения, утверждая, что оно слишком однобоко в пользу США.
Что предшествовало
Обострение стало следствием заявлений Трампа, требовавшего от Дании согласиться на передачу контроля над Гренландией.
После этого он пригрозил ввести 10-процентные пошлины на импорт из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии.
Пошлины, по словам Трампа, с 1 июня 2026 года повысятся до 25% и будут действовать, пока европейцы не согласятся отдать Гренландию США.