Европарламент поставил на паузу утверждение торгового соглашения с США на фоне роста напряженности с Трампом

Из-за усиления напряженности в отношениях с администрацией Дональда Трампа Европарламент решил заморозить ратификацию торгового соглашения с США. Документ, подписанный в июле 2025 года, поставлен на паузу.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Le Figaro .

По словам президентки группы социал-демократов (S&D) Иратксе Гарсии Перес, большинство политических групп в Европарламенте поддерживают идею замораживания торгового соглашения, которое Соединенные Штаты и ЕС заключили в прошлом году.

Ранее президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен с трибуны Всемирного экономического форума в Давосе заявила, что ответ ЕС на американские тарифы "будет непоколебимым, единым и пропорциональным", пишет Укринформ.

Она подчеркнула, что ЕС и США достигли торгового соглашения в июле прошлого года, а в политике и бизнесе договоренности должны выполняться, поскольку рукопожатие между партнерами должно иметь реальное содержание.

Как сообщал Bloomberg, в Европейском парламенте заявляли, что утверждение торгового соглашения с США пока невозможно из-за тарифных угроз президента Дональда Трампа.

Соглашение предусматривало введение США 15-процентной пошлины на большинство товаров из ЕС в обмен на обязательства Евросоюза отменить пошлины на американские промышленные товары и часть аграрной продукции. Фон дер Ляен, отвечающая за торговые переговоры ЕС, пошла на это соглашение, надеясь избежать полномасштабной торговой войны с Трампом.

Напомним, Европейский союз рассматривает возможность введения тарифов против США на сумму 93 млрд евро или ограничения доступа американских компаний к внутреннему рынку ЕС в ответ на угрозы президента США Дональда Трампа применить пошлины против Европы из-за вопроса Гренландии.