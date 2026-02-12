Запланована подія 2

Палата представників США проголосувала проти мит для Канади: як відреагував Трамп

Конгрес США зробив крок до припинення торгової війни з Канадою / Depositphotos

Палата представників США проголосувала за скасування мит на канадські товари, запроваджених президентом Дональдом Трампом.

Як пише Delo.ua,  про це повідомляє ВВС.

Резолюція була ухвалена з мінімальною перевагою: 219 голосів "за" проти 211 "проти". Вирішальну роль відіграли шість законодавців-республіканців, які пішли проти партійної лінії та об’єдналися з демократами.

Голосування відбулося після того, як спікер Палати представників США Майк Джонсон, союзник Трампа в Конгресі, безуспішно спробував заблокувати обговорення законодавцями в залі засідань палати щодо тарифів Трампа.

Погрози Трампа

Трамп відреагував на це голосування різким постом у соцмережі Truth Social, пообіцявши, що будь-який республіканець, який голосує проти тарифів, "серйозно постраждає від наслідків виборів".

На думку президента, мита є запорукою економічної та національної безпеки США.

Натомість автор законопроєкту демократ Грегорі Мікс звинуватив Трампа у "перетворенні тарифів на зброю", що лише штовхає Канаду до ближчої співпраці з Китаєм.

Республіканець Дон Бейкон, який підтримав скасування мит, додав, що ці збори фактично є податком, який сплачують американські фермери та споживачі, що має "чистий негативний" вплив на економіку.

Нагадаємо, Канада, яка традиційно спрямовує близько 75% свого експорту до США, стала однією з перших країн, що відчула наслідки тарифної політики Дональда Трампа. У березні 2025 року він запровадив 25% мито на імпорт сталі та алюмінію, а згодом — додатковий тариф на автомобілі й запчастини, що не відповідали нормам угоди NAFTA. 

А нещодавно Трамп пригрозив вдарити по Канаді 100% тарифами, якщо країна не відмовиться від економічного зближення з Китаєм

Автор:
Тетяна Бесараб