Канада та Китай знижують тарифи на електромобілі та ріпак: деталі нової угоди

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні оголосив про укладення масштабної початкової угоди з Китаєм, яка знизить тарифи на електромобілі та ріпак.

Як повідомляє Delo.ua, про це пише Reuters.

Зазначається, що нова домовленість передбачає суттєве зниження тарифів на ключові товари, зокрема електромобілі та сільськогосподарську продукцію, що дозволить обом країнам відновити обсяги торгівлі та відкрити шлях для нових інвестицій.

Деталі угоди

Згідно з угодою, Канада радикально знижує тариф на китайські електромобілі зі 100%, запроваджених попереднім урядом, до 6,1% для квоти у 49 000 одиниць.

Марк Карні наголосив, що цей крок допоможе Канаді залучити китайські інвестиції в автомобільну галузь, отримати доступ до інноваційних ланцюгів постачання та пришвидшити перехід до економіки з нульовим рівнем викидів.

Окрім цього, країни домовилися про співпрацю у сфері "зеленої" енергії, зокрема в морській вітроенергетиці, та розширення експорту канадського скрапленого природного газу (СПГ) на азійські ринки до 2030 року.

Відновлення агропродовольчого партнерства

Китай зобов’язався до 1 березня знизити тарифи на канадське насіння каноли з нинішніх 84% до приблизно 15%. Також очікується скасування антидискримінаційних мит на ріпаковий шрот, морепродукти та горох.

За оцінками уряду, ці заходи розблокують експортні замовлення для канадських фермерів та рибовиробників на суму майже 3 мільярди доларів, що стабілізує ринок після падіння імпорту у 2025 році.

Геополітичний контекст та відносини зі США

Покращення відносин із Пекіном відбувається на тлі напруженості між Оттавою та Вашингтоном, зокрема через тарифну політику Дональда Трампа.

Хоча аналітики не очікують повного відходу Оттави від стратегічного альянсу зі США, прагматичний підхід уряду Карні демонструє прагнення до більшої економічної автономії.

Зокрема, під час переговорів із президентом Сі Цзіньпіном обговорювалося навіть питання Гренландії, щодо якого сторони виявили значну збіжність поглядів у противагу претензіям американської сторони.

Нагадаємо, Канада, яка традиційно спрямовує близько 75% свого експорту до США, стала однією з перших країн, що відчула наслідки тарифної політики Дональда Трампа. У березні 2025 року він запровадив 25% мито на імпорт сталі та алюмінію, а згодом — додатковий тариф на автомобілі й запчастини, що не відповідали нормам угоди NAFTA.