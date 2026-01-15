Запланована подія 2

Попри мита Трампа Китай отримав профіцит торговельного балансу в розмірі $1,2 трлн у 2025 році

експорт
Китай шукає нові ринки збуту / Depositphotos

Попри мита президента США Дональда Трампа у 2025 році профіцит торговельного балансу Китаю досяг рекордних 1,2 трильйона доларів, що на 20% більше, ніж у 2024 році.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що це найбільший торговий профіцит Китаю за всю історію, який можна порівняти з ВВП однієї з топ-20 економік світу. Аналітики зазначають, що диверсифікація ринків значно зміцнила стійкість Китаю до глобальних ризиків, а експорт до нових регіонів допомагає компенсувати слабкий внутрішній попит.

Зауважимо, що профіцит торгівлі — це ситуація, коли вартість експорту (товарів і послуг, що продаються за кордон) перевищує вартість імпорту (товарів і послуг, що купуються з-за кордону) за певний період, що призводить до позитивного торгового балансу. Простими словами, країна заробляє більше грошей від продажу своїх товарів за кордон, ніж витрачає на купівлю іноземних товарів. 

За даними митної служби Китаю, експорт у грудні зріс на 6,6%, імпорт - на 5,7%, перевищивши прогнози. Незважаючи на мита Трампа, китайські компанії активно розширюють ринки у Південно-Східній Азії, Африці та Латинській Америці, компенсуючи скорочення поставок до США.

При цьому торгівля Китаю зі США, історично найбільшим експортним ринком Китаю, впала на 20%, тоді як експорт до ЄС зріс на 8,4%, а до Південно-Східної Азії – на 13,4%. Частка США в китайському експорті минулого року склала 11,1%, порівняно з 14,7% у 2024 році, що є одним з найнижчих рівнів з 1990-х років.

Але торгівля Китаю з Росією у 2025 році знизилася з рекордного рівня 2024 року та впала вперше за п'ять років.

Експорт високотехнологічних товарів, до яких належать верстати та промислові роботи, зріс на 13% у річному обчисленні, експорт електромобілів, літієвих батарей та фотоелектричної продукції, такої як сонячні панелі, зріс на 27%.

Згідно з розрахунками Reuters, експорт рідкісноземельних елементів з Китаю минулого року також досяг найвищого рівня щонайменше з 2014 року. 

Нагадаємо, США закликають G7 та інших партнерів зменшити залежність від китайських рідкісноземельних елементів

Автор:
Світлана Манько