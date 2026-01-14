Торгівля Китаю з РФ обвалилася вперше за п’ять років: що пішло не так

Торгівля Китаю з Росією у 2025 році знизилася з рекордного рівня 2024 року та впала вперше за п'ять років.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

За даними Головного митного управління Китаю, загальний обсяг двосторонньої торгівлі у 2025 році скоротився до 1,63 трильйона юанів (близько 234 мільярдів доларів).

Це падіння на 6,5% порівняно з історичним максимумом 2024 року знаменує завершення тривалого періоду експансії, під час якого Китай став головним економічним донором Росії після запровадження західних санкцій через вторгнення в Україну.

Чому впали показники експорту та імпорту

Основною причиною скорочення китайського експорту, який впав на 9,9%, стало стрімке охолодження попиту на китайські автомобілі на російському ринку. Водночас вартість імпорту з Росії також знизилася на 3,4%.

Це відбулося переважно через падіння світових цін на енергоносії, що знизило сукупну вартість російської сирої нафти, вугілля та газу, які Пекін продовжує закуповувати у великих обсягах.

Згідно з розрахунками Reuters. за перші 11 місяців 2025 року показали, що вартість імпорту сирої нафти з Росії до Китаю впала на 19,6% до 328,5 мільярда юанів порівняно з аналогічним періодом 2024 року на тлі падіння цін на нафту.

Грудневе пожвавлення на тлі річного спаду

Попри загальну негативну тенденцію року, груднева статистика продемонструвала ознаки часткового відновлення.

Зокрема, китайський експорт до Росії в останній місяць року зріс на 2,2%, перервавши тривалий восьмимісячний період падіння. Найбільш динамічним виявився стрибок імпорту російських товарів до Китаю, який у грудні злетів на 17,1%.

Такі коливання в кінці року свідчать про те, що, хоча річний рекорд і залишився в минулому, торговельні відносини намагаються адаптуватися до нових цінових реалій на ринку енергоресурсів та зміненого споживчого попиту.

Нагадаємо, Китай підняв ціни на експорт військових товарів для Росії майже на 90%. Нове дослідження Інституту країн, що розвиваються (Bofit) при Банку Фінляндії, показало, що ціни на товари, що постачаються з Китаю до Росії, зросли в середньому на 87% у період між 2021 і 2024 роками. Для порівняння, ціна на аналогічні товари, які Китай експортує в інші країни, за цей час зросла лише на 9%.

Також повідомлялося, що Китай продовжує купувати російський скраплений газ, попри санкції.