Китай запровадив санкції проти американських оборонних компаній: яка причина

Міністерство закордонних справ Китаю оголосило про застосування жорстких обмежень щодо 20 американських оборонних корпорацій та 10 посадових осіб

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

Під удар потрапили такі гіганти, як Northrop Grumman, L3Harris та підрозділ компанії Boeing у Сент-Луїсі.

Приводом для санкцій став нещодавній дозвіл Вашингтона на продаж Тайваню рекордного пакета озброєнь вартістю 11,1 мільярда доларів.

Пекін назвав цей крок США "небезпечним зусиллям", що прямо зазіхає на територіальну цілісність Китаю.

Запроваджені заходи передбачають негайне заморожування всіх активів вказаних компаній та осіб на території Китаю. Крім того, вітчизняним організаціям і громадянам суворо заборонено вести будь-яку бізнес-діяльність із суб'єктами, що потрапили до чорного списку.

Персональні обмеження також торкнулися засновника фірми Anduril Industries та дев'ятьох топменеджерів інших оборонних підприємств, яким відтепер заборонено в’їзд до материкового Китаю, Гонконгу та Макао.

Попри те, що американське законодавство зобов'язує Вашингтон забезпечувати Тайвань засобами для самооборони, Китай розцінює кожну таку поставку як пряму провокацію та обіцяє й надалі давати рішучу відповідь на подібні дії.

Пекін вважає Тайвань частиною своєї території, тоді як демократичний уряд острова наполягає на власній незалежності та відкидає претензії КНР

Нагадаємо, США схвалили продаж Тайваню озброєння на 11,1 млрд доларів. Це найбільший в історії американський пакет військової допомоги для острова.

Раніше повідомлялося, що США планують суттєво наростити обсяги продажу зброї Тайваню, перевищивши показники першого терміну президентства Дональда Трампа.