Китай ввел санкции против американских оборонных компаний: какая причина

Министерство иностранных дел Китая объявило о применении жестких ограничений в отношении 20 американских оборонных корпораций и 10 должностных лиц

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

Под удар попали такие гиганты как Northrop Grumman, L3Harris и подразделение компании Boeing в Сент-Луисе.

Поводом к санкциям стало недавнее разрешение Вашингтона на продажу Тайваня рекордного пакета вооружений стоимостью 11,1 миллиарда долларов.

Пекин назвал этот шаг США "опасным усилием", прямо посягающим на территориальную целостность Китая.

Введенные меры предусматривают незамедлительную заморозку всех активов указанных компаний и лиц на территории Китая. Кроме того, отечественным организациям и гражданам строго запрещено вести какую-либо бизнес-деятельность с попавшими в черный список субъектами.

Персональные ограничения также коснулись основателя фирмы Anduril Industries и девяти топ-менеджеров других оборонных предприятий, которым отныне запрещен въезд в материковый Китай, Гонконг и Макао.

Несмотря на то, что американское законодательство обязывает Вашингтон обеспечивать Тайвань средствами самообороны, Китай расценивает каждую такую поставку как прямую провокацию и обещает и дальше давать решительный ответ на подобные действия.

Пекин считает Тайвань частью своей территории, в то время как демократическое правительство острова настаивает на собственной независимости и отвергает претензии КНР.

Напомним, США одобрили продажу Тайваня вооружения на 11,1 млрд долларов. Это самый большой в истории американский пакет военной помощи для острова.

Ранее сообщалось, что США планируют существенно нарастить объемы продаж оружия Тайваню, превысив показатели первого срока президентства Дональда Трампа.