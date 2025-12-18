Самый большой в истории: США одобрили продажу пакета вооружений для Тайваня на $11,1 млрд

Соединенные Штаты Америки одобрили продажу Тайваня вооружения на 11,1 млрд долларов. Это самый большой в истории американский пакет военной помощи для острова.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что объявление о продаже оружия Тайваню второе за время нынешней администрации президента США Дональда Трампа. Оно возникло на фоне усиления военного и дипломатического давления Китая.

В ноябре США одобрили потенциальную продажу истребителей и запчастей для самолетов Тайваня на $330 миллионов. В Тайбэе отреагировали благодарностью, тогда как Пекин выразил негодование.

Предлагаемое соглашение о продаже оружия включает восемь позиций, включая ракетные системы HIMARS, гаубицы, противотанковые ракеты Javelin, баражирующие боеприпасы-дроны Altius и запчасти для другого оборудования.

Пентагон заявил, что продажа оружия отвечает национальным, экономическим и безопасности США, поскольку поддерживает постоянные усилия Тайваня по модернизации вооруженных сил и сохранению "надежного оборонного потенциала".

В Минобороны Тайваня отметили, что пакет находится в стадии рассмотрения Конгресса США.

Reuters пишет, что под давлением США Тайвань работает над трансформацией своих вооруженных сил, чтобы они могли вести "асимметричную войну", используя мобильное, меньшее и часто более дешевое оружие.

Ранее сообщалось, что США планируют существенно нарастить объемы продаж оружия Тайваню, превысив показатели первого срока президентства Дональда Трампа.