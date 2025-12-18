Запланована подія 2

Найбільший в історії: США схвалили продаж пакета озброєнь для Тайваню на $11,1 млрд

США
США схвалили продаж найбільшого в історії пакета озброєнь для Тайваню / Depositphotos

Сполучені Штати Америки схвалили продаж Тайваню озброєння на 11,1 млрд доларів. Це найбільший в історії американський пакет військової допомоги для острова.

Як пише Delo.ua,  про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що оголошення про продаж зброї Тайваню є другим за час нинішньої адміністрації президента США Дональда Трампа. Воно з'явилося на тлі посилення військового і дипломатичного тиску Китаю.

У листопаді США схвалили потенційний продаж винищувачів та запчастин для літаків Тайваню на $330 мільйонів. У Тайбеї відреагували вдячністю, тоді як Пекін висловив обурення.

Запропонована угода про продаж зброї охоплює вісім позицій, включаючи ракетні системи HIMARS, гаубиці, протитанкові ракети Javelin, баражуючі боєприпаси-дрони Altius та запчастини для іншого обладнання.

Пентагон заявив, що продаж зброї відповідає національним, економічним та безпековим інтересам США, оскільки підтримує постійні зусилля Тайваню з модернізації збройних сил та збереження "надійного оборонного потенціалу".

У Міноборони Тайваню відмітили, що пакет перебуває на стадії розгляду Конгресу США.

Reuters пише, що під тиском США Тайвань працює над трансформацією своїх збройних сил, щоб вони могли вести "асиметричну війну", використовуючи мобільну, меншу і часто дешевшу зброю.

Раніше повідомлялося, що США планують суттєво наростити обсяги продажу зброї Тайваню, перевищивши показники першого терміну президентства Дональда Трампа. 

Автор:
Світлана Манько