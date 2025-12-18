Сенат США ухвалив оборонний бюджет із $800 млн для України

17 грудня Сенат США ухвалив проєкт Закону про асигнування для національної оборони (NDAA), який передбачає виділення Україні $800 млн на 2026 та 2027 роки.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

Законопроєкт налічує понад 3 тисячі сторінок і передбачає рекордний бюджет у $901 млрд на потреби національної оборони США. Ця сума перевищує початкову пропозицію адміністрації Дональда Трампа.

NDAA ухвалюють щороку, тож документ традиційно охоплює широкий спектр питань.

У документі для України закладено 800 млн доларів (по $400 млн протягом кожного з наступних двох років) в рамках "Ініціативи сприяння безпеці в Україні" (USAI). Ця програма фінансує закупівлі нової зброї та обладнання для ЗСУ в американських оборонних компаній.

Палата представників США ухвалила компромісну версію Закону про національну оборону (NDAA) на 2026 рік 10 грудня.

А остаточно закон набуде чинності після його підписання президентом Дональдом Трампом.

Зауважимо, Україна у бюджеті на 2026 рік заклала на оборону та безпеку 2,8 трлн грн.

Підтримка України у 2026 стане меншою

Глава Пентагону Піт Гегсет заявив, що у проєкті бюджету США на 2026 рік передбачене скорочення фінансування на постачання озброєння для України.

Він пояснив, що адміністрація діє за новим підходом до конфлікту, надаючи перевагу дипломатичному врегулюванню.

За словами Гегсета, мирна угода через переговори нині розглядається як оптимальний шлях, з урахуванням складної безпекової ситуації у світі.

Оборонні бюджети США та Китаю

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявляв, що оборонний бюджет Америки вперше в історії становитиме близько одного трильйона доларів.

Китай заявив, що збільшить свій оборонний бюджет на 7,2% , оскільки він продовжує свою кампанію зі створення більшої та сучаснішої армії, щоб відстоювати свої територіальні претензії та кинути виклик лідерству США в обороні в Азії.

Військові витрати Китаю залишаються другим за величиною після США, а оборонний бюджет країни становить приблизно 245 мільярдів доларів. Пентагон і багато експертів кажуть, що загальні витрати Китаю на оборону можуть бути на 40% вищими або більше через статті, включені в інші бюджети.