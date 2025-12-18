Сенат США принял оборонный бюджет с $800 млн для Украины

17 декабря Сенат США принял проект Закона об ассигнованиях для национальной обороны (NDAA), предусматривающий выделение Украине $800 млн на 2026 и 2027 годы.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

Законопроект насчитывает более 3 тысяч страниц и предусматривает рекордный бюджет в $901 млрд на нужды национальной обороны США. Эта сумма превышает первоначальное предложение администрации Дональда Трампа.

NDAA принимается ежегодно, поэтому документ традиционно охватывает широкий спектр вопросов.

В документе для Украины заложено 800 млн долларов (по $400 млн в течение каждого из следующих двух лет) в рамках "Инициативы содействия безопасности в Украине" (USAI). Эта программа финансирует закупки нового оружия и оборудования для ВСУ у американских оборонных компаний.

Палата представителей США приняла компромиссную версию Закона о национальной обороне (NDAA) на 2026 год 10 декабря.

А окончательно закон вступит в силу после его подписания президентом Дональдом Трампом.

Отметим, что Украина в бюджете на 2026 год заложила на оборону и безопасность 2,8 трлн грн.

Поддержка Украины в 2026 году станет меньше

Глава Пентагона Пит Гегсет заявил, что в проекте бюджета США на 2026 год предусмотрено сокращение финансирования на поставку вооружения для Украины.

Он пояснил, что администрация действует по новому подходу к конфликту, предпочитая дипломатическое урегулирование.

По словам Гегсета, мирное соглашение через переговоры сейчас рассматривается как оптимальный путь, с учетом сложной ситуации в мире.

Оборонные бюджеты США и Китая

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявлял, что оборонный бюджет Америки впервые в истории будет составлять около одного триллиона долларов.

Китай заявил, что увеличит свой оборонный бюджет на 7,2%, поскольку он продолжает свою кампанию по созданию большей и более современной армии, чтобы отстаивать свои территориальные претензии и бросить вызов лидерству США в обороне в Азии.

Военные расходы Китая остаются вторыми по величине после США, а оборонный бюджет страны составляет около 245 миллиардов долларов. Пентагон и многие эксперты говорят, что общие расходы Китая на оборону могут быть на 40% выше или больше из-за статей, включенных в другие бюджеты.