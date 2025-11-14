Перший продаж зброї Тайваню з часів Трампа викликав гнів Китаю: що відомо

США схвалили потенційний продаж винищувачів та запчастин для літаків Тайваню на $330 мільйонів - першу подібну угоду з часу приходу Дональда Трампа до влади. У Тайбеї відреагували вдячністю, тоді як Пекін висловив обурення.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Reuters.

Військова допомога Тайваню від США

У четвер США схвалили продаж Тайваню військової техніки та запчастин для літаків на суму 330 мільйонів доларів. Це перша подібна угода за часів нинішньої адміністрації, яка викликала позитивну реакцію в Тайбеї та критику з боку Китаю.

За повідомленням Пентагону, продаж має посилити оборонні можливості Тайваню, підтримати боєготовність його авіапарку та підвищити здатність острова реагувати на потенційні загрози. США, хоча й підтримують офіційні дипломатичні відносини з Китаєм, надають Тайваню засоби для самозахисту відповідно до закону.

Тайвань висловив вдячність США за продовження політики регулярного продажу зброї, відзначивши, що співпраця у сфері безпеки сприяє стабільності в регіоні. Продажі очікується завершити протягом місяця. Водночас китайські військові регулярно здійснюють операції навколо острова, що, за оцінками Тайбею, створює додатковий тиск без відкритого конфлікту.

Пекін засудив угоду США

Китай відреагував негативно на можливий продаж американської зброї Тайваню, що традиційно викликає обурення Пекіна. Представник Міністерства закордонних справ КНР наголосив, що Тайвань є ключовим питанням національних інтересів і червоною лінією у відносинах з США.

Китай вважає Тайвань своєю територією і не виключає застосування сили для контролю над островом, тоді як Тайвань заперечує будь-які претензії Пекіна на суверенітет, підкреслюючи, що майбутнє острова вирішує його народ.

Оголошення про можливий продаж зброї відбулося після зустрічі колишнього президента США Дональда Трампа з президентом Китаю Сі Цзіньпіном у Південній Кореї, на тлі переговорів щодо торговельної угоди. Напередодні зустрічі в Тайбеї висловлювалися побоювання щодо потенційного впливу цих переговорів на безпеку Тайваню.

Нагадаємо, Польща стала найбільшим покупцем безпілотників із Тайваню, поглинаючи майже 60% цьогорічного експорту тайванських дронів — який до серпня зріс приблизно до 32 млн дол. США. Наступним за обсягами імпортером виступають США, яким Тайвань продав приблизно 7 млн дол. за той самий період.