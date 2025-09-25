Майже 60% експорту тайванських дронів ідуть до Польщі

Польща стала найбільшим покупцем безпілотників із Тайваню, поглинаючи майже 60% цьогорічного експорту тайванських дронів — який до серпня зріс приблизно до 32 млн дол. США. Наступним за обсягами імпортером виступають США, яким Тайвань продав приблизно 7 млн дол. за той самий період.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Вloomberg.

За словами генерального директора тайванської компанії Ahamani Кунга Цзи-чі, попит у Польщі настільки сильний, що фірма планує відкрити там завод. Крім того, інші іноземні виробники, зокрема велика південнокорейська компанія, зверталися щодо придбання двигунів некитайського виробництва.

"Європа — дуже важливий ринок в індустрії дронів. Польща є для нас ключовими воротами та базою", — сказав Кунг, вказуючи на дефіцит некитайських двигунів та акумуляторів.

Поява Польщі як головного ринку для тайванських комплектуючих пов’язана з кількома факторами: зростанням потреби у некитайських ланцюгах постачань, активним розвитком місцевої індустрії БПЛА та безпосередньою близькістю до України, де дрони відіграють важливу роль у веденні бойових дій. Саме український попит прискорив розширення ринку та стимулював польських виробників нарощувати виробничі потужності.

Польська індустрія дронів динамічно зросла: виручка локального лідера WB Electronics у 2024 році становила майже 3 млрд злотих (приблизно 829 млн дол.), що більше ніж удвічі перевищує показник 2021 року (343 млн злотих). Кунг повідомив, що Ahamani вже запропонувала угоду про спільне виробництво з польським партнером.

На польському ринку також працюють компанії, які імпортують тайванські комплектуючі та інтегрують їх у власні продукти. Наприклад, Farada Group завозить двигуни й акумулятори з Тайваню й планує розширення в США; директорка операцій Джоанна Рутковська відзначає, що тайванські компоненти відповідають стандартам безпеки США і часто слугують альтернативою китайським деталям.

Експорт із Тайваню також підживлюється ограниченнями з боку Китаю, які скоротили поставки деяких компонентів до США та Європи. Це відкриває для Тайваню нові можливості, адже західні виробники шукають обходи китайських ланцюгів постачання.

"Нещодавнє збільшення імпорту компонентів з Тайваню до Польщі пов’язане з тим, що Польща стала посередником постачання деталей до України", — зазначив Ігор Скавінський з FlyFocus.

Експерти наголошують: близькість Польщі до України дає їй конкурентну перевагу — польські компанії отримують можливість випробовувати та вдосконалювати технології на практиці.

"У разі дестабілізації або зростання гібридних загроз ми повинні бути готові збільшити наші виробничі потужності", — сказала Юстина Секерчак з Польської палати безпілотних систем.

Для Тайваню зростання попиту зі сторони Польщі й інших західних країн означає шанс прискорити розвиток галузі, незважаючи на перешкоди з постачанням ключових компонентів та обережність великих гравців через бізнес-взаємини з Китаєм. Уряд Тайбею вже підтримує сектор субсидіями на R&D і програмами закупівель, щоб зміцнити виробничі ланцюги.

Нагадаємо, 10 вересня під час масованої атаки на Україну повітряний простір Польщі порушили російські дрони. Були закриті мінімум чотири аеропорти: два у Варшаві, а також у Любліні та Жешуві.