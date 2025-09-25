Почти 60% экспорта тайваньских дронов идут в Польшу

Польша стала крупнейшим покупателем беспилотников из Тайваня, поглощая почти 60% экспорта тайваньских дронов в этом году — который к августу вырос примерно до 32 млн дол. США. Следующим по объемам импортером выступают США, которым Тайвань продал около 7 млн дол. за тот же период.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Вloomberg.

По словам генерального директора тайваньской компании Ahamani Кунга Цзы-чи, спрос в Польше настолько силен, что фирма планирует открыть там завод. Кроме того, другие иностранные производители, в том числе крупная южнокорейская компания, обращались по поводу приобретения двигателей некитайского производства.

"Европа – очень важный рынок в индустрии дронов. Польша является для нас ключевыми воротами и базой", – сказал Кунг, указывая на дефицит некитайских двигателей и аккумуляторов.

Появление Польши как главного рынка для тайваньских комплектующих связано с несколькими факторами: ростом потребности в некитайских цепях поставок, активным развитием местной индустрии БПЛА и непосредственной близостью к Украине, где дроны играют важную роль в ведении боевых действий. Именно украинский спрос ускорил расширение рынка и стимулировал польских производителей наращивать производственные мощности.

Польская индустрия дронов динамично выросла: выручка локального лидера WB Electronics в 2024 году составила почти 3 млрд злотых (примерно 829 млн долл.), что более чем вдвое превышает показатель 2021 года (343 млн злотых). Кунг сообщил, что Ahamani уже предложила соглашение о совместном производстве с польским партнером.

На польском рынке также работают компании, импортирующие тайваньские комплектующие и интегрирующие их в собственные продукты. К примеру, Farada Group завозит двигатели и аккумуляторы из Тайваня и планирует расширение в США; директор операций Джоанна Рутковская отмечает, что тайваньские компоненты соответствуют стандартам безопасности США и часто служат альтернативой китайским деталям.

Экспорт из Тайваня также подпитывается ограничениями со стороны Китая, которые сократили поставки некоторых компонентов в США и Европу. Это открывает для Тайваня новые возможности, ведь западные производители ищут обходы китайских цепей снабжения.

"Недавнее увеличение импорта компонентов из Тайваня в Польшу связано с тем, что Польша стала посредником поставки деталей в Украину", - отметил Игорь Скавинский из FlyFocus.

Эксперты отмечают, что близость Польши к Украине дает ей конкурентное преимущество — польские компании получают возможность испытывать и совершенствовать технологии на практике.

"В случае дестабилизации или роста гибридных угроз мы должны быть готовы увеличить наши производственные мощности", - сказала Юстина Секерчак из Польской палаты беспилотных систем.

Для Тайваня рост спроса со стороны Польши и других западных стран означает шанс ускорить развитие отрасли, несмотря на препятствия поставок ключевых компонентов и осторожность крупных игроков из-за бизнес-отношений с Китаем. Правительство Тайбэя уже поддерживает сектор субсидиями на R&D и программами закупок, чтобы укрепить производственные цепи.

Напомним, 10 сентября во время массированной атаки на Украину воздушное пространство Польши нарушили российские дроны. Были закрыты минимум четыре аэропорта : два в Варшаве, а также в Люблине и Жешуве.